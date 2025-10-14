La App ‘Fortuna Sostenible’ incorpora avisos sobre limpieza viaria

La aplicación móvil ‘Fortuna Sostenible’, creada en el año 2022 por Actúa en colaboración con el Ayuntamiento de Fortuna, da un paso más en su evolución con la incorporación de un nuevo servicio: los avisos sobre incidencias en la limpieza viaria.

Con esta ampliación, la app refuerza su función como herramienta para la mejora del entorno urbano y la sostenibilidad, permitiendo a los vecinos notificar cualquier situación relacionada con la limpieza de calles, aceras o espacios públicos. Se suma así a las funcionalidades ya existentes, como la solicitud de recogida de enseres, residuos sólidos urbanos o restos de poda, así como la notificación de otros desperfectos en el municipio.

El funcionamiento de esta herramienta es sencillo e intuitivo. El usuario solo tiene que abrir la aplicación, elegir entre las diferentes categorías, tomar una fotografía de la incidencia, confirmar la ubicación mediante geolocalización o introducirla manualmente, y enviar el aviso. Este llega directamente a los servicios municipales, que lo gestionan para su resolución en el menor tiempo posible. Además, la aplicación permite al usuario consultar el estado de su incidencia en todo momento, para saber si está en trámite o ya ha sido solucionada.

‘Fortuna Sostenible’ está disponible para dispositivos iOS y Android, y se puede descargar gratuitamente desde Google Play y App Store. También es accesible a través de la web del Ayuntamiento (https://ayuntamientodefortuna.es/) y del portal https://fortuna.movilidadurbana.online/. Además, se pueden realizar consultas a través del teléfono 868 025 063.

Este nuevo servicio refuerza la apuesta de Actúa y del Ayuntamiento de Fortuna por una gestión municipal más cercana, ágil y comprometida con el bienestar de los vecinos.