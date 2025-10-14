Infraestructuras
Las aguas del polígono de Lorca por fin llegarán a la depuradora
La Comunidad destinará 5,5 millones para ejecutar el último tramo del colector sur, que en total costará cerca de 13
El plan regional para 'luchar contra las riadas y los perjuicios que causan las inundaciones' anunciado por López Miras tras los efectos de la dana Alice significará una inversión de 5,5 millones para el municipio de Lorca. Así lo anunciaba el alcalde, Fulgencio Gil, que desvelaba la intención del Gobierno regional de destinar la citada cantidad a la finalización el colector sur que, entre otras cuestiones, servirá para llevar las aguas residuales del Polígono 'Saprelorca' hasta la depuradora de La Hoya.
De esta forma, con la ejecución del 'tramo alto' de la infraestructura se dará continuidad a los trabajos llevados a cabo en 2020 –cuando entró en funcionamiento el 'tramo bajo'– y a principios de este mismo año, momento en que se iniciaba la construcción del 'tramo medio'. Con un coste total de 12,7 millones de euros, la tubería sigue un recorrido de cerca de 10 kilómetros, atravesando buena parte de las diputaciones de la huerta lorquina, entre la rambla de Biznaga y el citado polígono.
"Es un colector que va a prestar un servicio fundamental para la evacuación de las aguas pluviales de todo el polígono, que afectaban periódicamente y, sobre todo, a la pedanía de Torrecilla, pero también a Campillo y Purias", detallaba el primer edil. En este sentido, Gil Jódar se mostraba satisfecho por las intenciones expresadas por el jefe del Ejecutivo regional de agilizar los plazos lo máximo posible "en contraste con las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho ‘una sola presa desde 2012’…, ni una sola infraestructura hidráulica en Lorca; sustituyendo estos proyectos hidráulicos fundamentales frente a riadas en el municipio por rayas de colores en un mapa".
Zonas de Flujo Preferente
En este punto, el regidor volvía a reclamar la "cancelación inmediata" de los últimos cambios en las Zonas de Flujo Preferente anunciados por la Confederación Hidrográfica del Segura así como el pausado de los trámites a este respecto hasta que se ejecuten las presas de laminación de Béjar, Nogalte y Torrecilla y el canal de desagüe de Biznaga.
"Una vez que se construyan las infraestructuras hidráulicas que realmente necesita Lorca, ya veremos qué zonas son inundables y qué zonas no lo son, y qué zonas son de flujo preferente y qué zonas no. Tradicionalmente, ha existido la figura de la zona inundable. Este ‘invento de última hora’ de las zonas de flujo preferente para cubrir el expediente, pero sobre todo para tapar la incompetencia por no invertir en infraestructuras, está provocando un daño fatídico al municipio que no vamos a permitir bajo ningún concepto" terminaba el alcalde de Lorca.
