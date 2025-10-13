Lorca se despide de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín con la gran fiesta del ciclopaseo de clausura

Lorca entra en la sexta y última semana de los Juegos Deportivos del Guadalentín con un programa final que deja poco espacio para el descanso. Del miércoles 15 al domingo 19 de octubre, la ciudad del sol cerrará esta edición con actividades que abarcan desde el pádel hasta la petanca, culminando con una fiesta popular sobre ruedas: el ciclopaseo de clausura.

Las actividades de esta última semana de los Juegos Deportivos del Guadalentín comenzarán el miércoles 15 de octubre con la jornada de Deporte por la Integración, a las 10:00 horas en el C.D. La Torrecilla. El viernes 17 de octubre tomará el relevo el Trofeo Intersport Zurano de Pádel, que se disputará a partir de las 17:00 horas en el Club Deportivo Los Álamos y se prolongará hasta las fases finales el domingo 19 de octubre. La jornada continuará a las 18:00 horas con una nueva sesión de Atletismo en la Calle en el Parque de La Viña. Será la última cita de esta actividad en la que han participado hasta el momento cerca de 350 menores con edades comprendidas entre los 5 años y los 14 años.

El sábado 18 de octubre se presenta como un día de gran intensidad deportiva con varias disciplinas técnicas. Desde las 09:30 horas, el C.D. La Torrecilla acogerá el torneo Sub 12, Sub 14 y Sub 18 de pádel, reforzando el compromiso de los JDG con el deporte base. A las 09:00 horas, el C.D. Felipe VI será escenario de la competición de judo en categorías benjamín y alevín; y por la tarde, a las 16:00 horas, el mismo recinto acogerá el campeonato de taekwondo.

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre, el C.D. La Torrecilla será también sede del Campeonato de España de Dupletas de Petanca, que reunirá a los mejores especialistas de esta disciplina de precisión y estrategia. Una actividad que se incorpora como novedad en esta edición.

El broche de oro llegará el domingo 19 de octubre con el esperado Ciclopaseo de Clausura. La cita comenzará a las 11:00 horas en el C.D. Felipe VI y transformará la ciudad en un gran pelotón popular sobre dos ruedas, poniendo fin a esta 46ª edición en un ambiente festivo, participativo y abierto a todas las edades. Habrá concurso de disfraces, tanto individual como colectivo, y también premio al vehículo más extraño. Entre todos los asistentes se sortearán bicicletas y lotes con productos locales.

Toda la información sobre los 46 JDG se puede seguir de forma actualizada en la página web de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca.