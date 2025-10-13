Lorca apuesta por los controles preventivos para disminuir la delincuencia

3.457 personas identificadas y 228 detenidas. Estos son los números que arrojan, en lo que va de año, el intenso plan de controles preventivos que desde principios de año viene ejecutando el cuerpo municipal de policía de Lorca. Así lo detallaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, que situaba en 997 el número total de controles híbridos –tráfico, seguridad y normativa local– realizados hasta ahora tanto en el casco urbano como en las diversas pedanías.

En cuanto a la tipología de los delitos, Bayonas López cifraba en 69 los atestados por conducción influenciada bajo los efectos del alcohol y/o drogas; a los que se añaden 59 por delitos de conducción sin permiso; otros 2 por conducción temeraria; 7 por negarse a someterse a las pruebas de detección y otros 6 por concurrencia de conducción influenciada y sin permiso. En relación con las actuaciones de mantenimiento de seguridad ciudadana, como pueden ser riñas, conflictos o desórdenes en vía pública, estos atestados superan el medio centenar (60), más 10 actas por posesión ilícita de armas blancas u objetos peligrosos intervenidos.

Juan Miguel Bayonas comparecía junto al jefe de Policía Local, Agustín Fernández. / L.O.

Por lo que respecta a denuncias por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, estas rozan las 200, y por tenencia y consumo de sustancias prohibidas se alcanzan las 235; mientras que, en lo que va de año, se han realizado casi un centenar de denuncias por incumplimiento de la Ordenanza de limpieza viaria (43 de ellas por depositar basura fuera de horario); y casi 80 por ruidos provenientes de viviendas.

Criminalidad en descenso

No obstante, a pesar de las cifras registradas, Bayonas López recordaba que el número de delitos ha descendido en Lorca un 2 % en el primer semestre de este año, "rompiendo la dinámica negativa que arrastraba el municipio desde hace casi una década", y "situando las estadísticas como la peor secuencia entre los años 2019 y 2023". A este respecto, el edil achacaba el descenso a las diferentes medidas puestas en marcha por el Consistorio, como pueden ser el aumento de la plantilla, del número de cámaras de seguridad en las calles del casco urbano, donde se han duplicado, y de las pedanías, así como el incremento de actuaciones preventivas o la mejora del equipo y la formación de los agentes.