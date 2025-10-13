Fomento incluye la instalación de un marco de drenaje en el proyecto de mejora de la carretera regional RM-B30 en Moratalla

La Comunidad refuerza el drenaje en el proyecto de mejora de la carretera de Benizar a Otos en Moratalla, con la inclusión de un marco de 4 por 3 metros que permita el adecuado desagüe de la vía regional RM-B30.

Así lo indicó el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, al alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, durante una reunión de trabajo en la que también hablaron del proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar la actuación, cuyo presupuesto de licitación es de 2.424.107 millones de euros.

“Debido a la singularidad de la vía y con el fin de adecuar la obra a los últimos episodios de lluvias intensas, hemos incluido esta mejora en el proyecto gracias a una modelización hidráulica del arrojo del Mojón en su cruce con el nuevo trazado de la vía con el fin de permitir el drenaje de dicho caudal a través de esta obra de paso”, explicó el responsable regional.

La actuación de acondicionamiento y mejora de la carretera regional de Benizar a Otos, RM-B30, se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8.

Mejora de la calzada

Durante la reunión de trabajo / La Opinión

El proyecto contempla además de la mejora del firme con la utilización de mezclas medioambientalmente sostenibles, la ampliación de la plataforma hasta los nueve metros de ancho, dotándola de dos carriles de 3,20 metros, arcenes de 0,80 metros y bermas de 0,50 metros. Incluye también la reposición de los servicios afectados por la nueva traza y se mejoran y completan la señalización horizontal, vertical y el balizamiento.

El regidor moratallero, Juan Soria, subrayó que se trata de una obra “muy demandada por los vecinos de la zona, durante muchos años”, en este sentido destacó que “gracias al trabajo del equipo de gobierno junto a la consejería de Fomento ese proyecto será una realidad en 2026, dando un servicio muy importante a los vecinos de la zona”.

Se espera que la adjudicación de las obras se produzca antes de final de año y el plazo de las obras está fijado en seis meses.

Disponibilidad de los terrenos

El responsable regional informó que, en paralelo a la inclusión de esta mejora de drenaje en el proyecto, ya está en marcha el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de esta carretera regional. En concreto, se trata de unos 40.000 metros cuadrados de superficie perteneciente a cerca de un centenar de propietarios. Está previsto levantar las correspondientes actas de ocupación durante el mes de octubre.