Infraestructuras
Enfrentamiento en Lorca a cuenta de la depuradora de Las Terreras
El PSOE acusa al Ayuntamiento de bloquear la construcción mientras que el equipo de Gobierno afirma estar en negociaciones con ESAMUR
La falta de depuradora en la pedanía de Las Terreras de Lorca provocaba este lunes un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Por un lado, el edil socialista, Juan Carlos Segura, recriminaba al Ayuntamiento su "falta de compromiso" ante esta cuestión; mientras que el equipo de Gobierno desmentía "rotundamente" las afirmaciones del concejal a través de un comunicado.
No obstante, lo que sí es una evidencia es que la recientemente reconocida como diputación por el Consistorio necesita de una planta de tratamiento de aguas fecales, que en la actualidad llegan sin tratar a la rambla del Madroño. En este sentido, el Segura Ruiz señalaba que durante el anterior mandato –en que su partido ostentaba la alcaldía– se localizaron los terrenos necesarios para que ESAMUR ejecutara la infraestructura, entidad a la que también reclamaba el inicio de las obras. "Esta obra no es un capricho. Es una cuestión de salud pública", señalaba el concejal.
Desde 2018
Por su parte, fuentes municipales señalaban que el proyecto se habría puesto en marcha antes de la llegada del equipo de Gobierno liderado por Diego José Mateos a la alcaldía, momento en que se perdía la financiación. No obstante, al respecto de esta cuestión, estas mismas fuentes explicaban que "hace apenas unos días" el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, obtenía el compromiso de ESAMUR para la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento y su puesta a disposición para la construcción de la nueva depuradora, planteando además la actualización del proyecto y su financiación que "data de 2018".
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice