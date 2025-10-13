Enfrentamiento en Lorca a cuenta de la depuradora de Las Terreras

La falta de depuradora en la pedanía de Las Terreras de Lorca provocaba este lunes un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Por un lado, el edil socialista, Juan Carlos Segura, recriminaba al Ayuntamiento su "falta de compromiso" ante esta cuestión; mientras que el equipo de Gobierno desmentía "rotundamente" las afirmaciones del concejal a través de un comunicado.

No obstante, lo que sí es una evidencia es que la recientemente reconocida como diputación por el Consistorio necesita de una planta de tratamiento de aguas fecales, que en la actualidad llegan sin tratar a la rambla del Madroño. En este sentido, el Segura Ruiz señalaba que durante el anterior mandato –en que su partido ostentaba la alcaldía– se localizaron los terrenos necesarios para que ESAMUR ejecutara la infraestructura, entidad a la que también reclamaba el inicio de las obras. "Esta obra no es un capricho. Es una cuestión de salud pública", señalaba el concejal.

Juan Carlos Segura, edil del PSOE en Lorca. / Daniel Navarro

Desde 2018

Por su parte, fuentes municipales señalaban que el proyecto se habría puesto en marcha antes de la llegada del equipo de Gobierno liderado por Diego José Mateos a la alcaldía, momento en que se perdía la financiación. No obstante, al respecto de esta cuestión, estas mismas fuentes explicaban que "hace apenas unos días" el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, obtenía el compromiso de ESAMUR para la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento y su puesta a disposición para la construcción de la nueva depuradora, planteando además la actualización del proyecto y su financiación que "data de 2018".