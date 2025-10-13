13 asociaciones de Lorca se unen a Ecologistas en Acción para apoyar la conservación de la Tortuga Mora

Mejorar la unión de las dos zonas en las que se concentra la población de la Tortuga Mora. Este es el objetivo principal del 'Plan de Conservación' para la especie creado por la Comunidad Autónoma y que no ha pasado nada desapercibido en Lorca. Todo comenzaba el pasado 25 de septiembre cuando, cuatro días antes de la celebración del Pleno ordinario previsto, ediles del Partido Popular y Vox comparecían ante los medios para posicionarse en contra del programa autonómico y defender "al sector agropecuario frente a las afecciones ocasionadas".

Unas intenciones que cristalizaban días después en la sesión plenaria cuando, gracias a los votos a favor de los citados partidos –que conforman el Gobierno local tras firmar un acuerdo a finales de 2023– la moción "para apoyar las alegaciones al proyecto de decreto de aprobación del plan de conservación de la Tortuga Mora en la Región de Murcia, en defensa de la actividad agraria del municipio de Lorca" resultaba aprobada con 14 votos a favor de PP y VOX, 1 en contra de IU, y 9 abstenciones correspondientes a los ediles del PSOE.

Pleno municipal de Lorca correspondiente al mes de septiembre. / Daniel Navarro

Esta iniciativa, que era replicada en otros ayuntamientos del Valle del Guadalentín, generaba cierta controversia, al situar a los populares en contra del Gobierno regional provocando, a su vez, que entidades como 'Ecologistas en Acción' apoyaran la iniciativa autonómica. Con este objetivo, representantes de la asociación se trasladaban este lunes a Lorca para manifestar su postura, además de anunciar el respaldo de 13 entidades locales al plan de conservación.

Asimismo, el portavoz de la plataforma, Pedro Luengo, explicaba durante su estancia en la Ciudad del Sol las características básicas del proyecto, muy lejos "del apocalipsis que vaticinan los mensajes del oportunismo partidista de la ultraderecha, y del eterno postureo victimista de parte del sector primario". En este sentido, el ecologista recordaba que la sociedad murciana "tiene la obligación legal y moral de conservar esta singular especie, que debería ser considerada un emblema regional de cuya conservación enorgullecerse".

Pedro Luengo (i.) durante su intervención en Lorca. / Daniel Navarro

Por lo que respecta a los datos técnicos, Luengo explicaba que la gran mayoría del territorio que abarca el plan (168.625 hectáreas) se corresponde con las sierras de La Torrecilla y la Almenara; y que lo que pretende es "tomar algunas medidas, algunas voluntarias en forma de buenas prácticas, otras consensuadas con los propietarios, para mejorar la conexión entre áreas actualmente aisladas". En cuanto a los terrenos afectados, el representante de Ecologistas explicaba que "solo unas 4.232 ha, el 2,5% de la superficie total, lo ocupan áreas altamente transformadas (urbanizadas, industriales o de usos intensivos incompatibles con la especie), y otras 8.732 ha se corresponden a 21 corredores estratégicos, corredores ecológicos que conectan subpoblaciones". Será allí, en los corredores, donde se buscarán diferentes soluciones, como convenios de custodia del territorio, permeabilización de infraestructuras con pasos específicos, y eventualmente algunas compras de fincas.

Mapa de aplicación del Plan de conservación de la Tortuga Mora. / L.O.

Fundamentado científicamente

Por último, tanto Luengo como Pedro Quiñonero –que comparecía en nombre de las asociaciones lorquinas– ponían de manifiesto el gran rigor científico aplicado durante el desarrollo del plan. "Tanto la situación de la especie, su distribución, sus amenazas y las soluciones, se ha evaluado mediante estudios científicos por más de 20 años. En los últimos 10 se ha realizado un seguimiento bastante exhaustivo por parte de la Universidad Miguel Hernández, en los que diversas organizaciones ambientales han colaborado en algunas localizaciones, obteniendo mucha información de la especie, con estudios genéticos, de enfermedades, parásitos, mutaciones, etc.", señalaba el portavoz de la plataforma a nivel regional, que terminaba indicando: "el Plan de Conservación de la Tortuga Mora no puede esperar".