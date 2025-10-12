Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las calles de Lorca incorporan tres estaciones de mantenimiento de bicicletas

Distribuidos en puntos estratégicos, están vigilados con cámaras de seguridad para evitar actos vandálicos

La edil de Medio Ambiente muestra las herramientas disponibles.

La edil de Medio Ambiente muestra las herramientas disponibles. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Los ciclistas del municipio de Lorca podrán realizar el mantenimiento a sus vehículos en plena calle gracias a las estaciones instaladas por el Ayuntamiento. María Hernández, edil de Medio Ambiente, destacaba durante su presentación el alto valor que estos elementos aportarán a la comunidad ciclista local, puesto que permitirán realizar cualquier actuación de mantenimiento, revisión y seguridad en su recorrido. Concretamente, las ubicaciones de las estaciones son: San Diego, en Avenida Europa delante de la farmacia de San Diego; Jerónimo Santa Fe, en la rotonda donde con la calle José Mouliaá; y en la Avenida Juan Carlos I, en la rotonda junto a la fachada del Ramón Arcas.

"Nuestro propósito es que cada vez más usuarios, de todas las edades, convirtieran la bicicleta en su medio de transporte. No solo es más ecológico y sostenible, contribuyendo en la lucha contra la contaminación en entornos urbanos, sino también más saludable, al ser un método de transporte activo, que despeja nuestra mente y fortalece nuestro cuerpo mediante actividad física, con numerosas ventajas para nuestra salud", señalaba Hernández Benítez.

Hernández Benítez junto a la estación instalada en Juan Carlos I.

Hernández Benítez junto a la estación instalada en Juan Carlos I. / L.O.

Dispuestos gracias a una inversión municipal de 3.000 euros, la elección de los puntos donde ubicarlos se correspondía con tres factores: los recorridos de los carriles bici existentes y la conexión entre barrios con las principales arterias de la ciudad; la concienciación de los más jóvenes, al estar cerca de centros educativos; y su ubicación en zonas video vigiladas para evitar posibles actos vandálicos.

Servicio gratuito

"Permitirán mejorar la experiencia diaria de los usuarios de la bicicleta, favoreciendo la comodidad y el rendimiento. Están equipadas con el material para poder realizar pequeños ajustes y reparaciones, pudiendo -además- ver la presión de las ruedas o inflarlas", señalaba la edil, que terminaba explicando: "se trata de un servicio gratuito que únicamente requiere de una moneda para poder acceder a las herramientas, pero está luego se devuelve, siendo similar al de los carros de la compra".

