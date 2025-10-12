Las calles de Lorca incorporan tres estaciones de mantenimiento de bicicletas

Los ciclistas del municipio de Lorca podrán realizar el mantenimiento a sus vehículos en plena calle gracias a las estaciones instaladas por el Ayuntamiento. María Hernández, edil de Medio Ambiente, destacaba durante su presentación el alto valor que estos elementos aportarán a la comunidad ciclista local, puesto que permitirán realizar cualquier actuación de mantenimiento, revisión y seguridad en su recorrido. Concretamente, las ubicaciones de las estaciones son: San Diego, en Avenida Europa delante de la farmacia de San Diego; Jerónimo Santa Fe, en la rotonda donde con la calle José Mouliaá; y en la Avenida Juan Carlos I, en la rotonda junto a la fachada del Ramón Arcas.

"Nuestro propósito es que cada vez más usuarios, de todas las edades, convirtieran la bicicleta en su medio de transporte. No solo es más ecológico y sostenible, contribuyendo en la lucha contra la contaminación en entornos urbanos, sino también más saludable, al ser un método de transporte activo, que despeja nuestra mente y fortalece nuestro cuerpo mediante actividad física, con numerosas ventajas para nuestra salud", señalaba Hernández Benítez.

Hernández Benítez junto a la estación instalada en Juan Carlos I. / L.O.

Dispuestos gracias a una inversión municipal de 3.000 euros, la elección de los puntos donde ubicarlos se correspondía con tres factores: los recorridos de los carriles bici existentes y la conexión entre barrios con las principales arterias de la ciudad; la concienciación de los más jóvenes, al estar cerca de centros educativos; y su ubicación en zonas video vigiladas para evitar posibles actos vandálicos.

Servicio gratuito

"Permitirán mejorar la experiencia diaria de los usuarios de la bicicleta, favoreciendo la comodidad y el rendimiento. Están equipadas con el material para poder realizar pequeños ajustes y reparaciones, pudiendo -además- ver la presión de las ruedas o inflarlas", señalaba la edil, que terminaba explicando: "se trata de un servicio gratuito que únicamente requiere de una moneda para poder acceder a las herramientas, pero está luego se devuelve, siendo similar al de los carros de la compra".