Abastecimiento
Habilitan un punto de distribución de garrafas de agua potable en Los Alcázares
Desde el Ayuntamiento se asegura que el abastecimiento está garantizado
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha habilitado un nuevo punto de distribución de agua potable en la Plaza Miguel de Cervantes, donde se están repartiendo garrafas de agua mientras se espera la llegada de una cuba que entrará en servicio mañana.
Por otro lado, también se asegura que no hay ningún problema de abastecimiento. Se ruega acudir de forma escalonada y tranquila a estos puntos, evitando aglomeraciones innecesarias.
Esta situación afecta a las tomas correspondientes a los municipios de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar; a las tomas de las pedanías murcianas de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses; y a las de varias pedanías y caseríos del municipio de Torre Pacheco, en concreto: El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores.
