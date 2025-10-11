Lorca se suma a la celebración del 'Día Nacional de los Castillos'

Los castillos de toda la Región de Murcia serán los grandes protagonistas de la próxima semana. Y es que, con motivo del 'Día Nacional de los Castillos' puesto en marcha por la Asociación Española de Amigos de los Castillos –que este año alcanza su trigésima edición– se celebrarán diversos eventos por toda la Comunidad. En el caso de la Fortaleza del Sol, que domina el Valle del Guadalentín desde la sierra del caño, tendrá lugar el próximo jueves; y supondrá la adhesión del municipio a la celebración de la efeméride junto a otros como Cartagena, Alhama de Murcia o Jumilla.

"El proyecto representa una iniciativa integral, que une historia, cultura, formación y participación comunitaria, mediante la cooperación y el intercambio entre profesionales y agentes relacionados", explicaba el edil de Turismo, Santiago Parra, al respecto. En cuanto a la jornada, cabe destacar que contará con una visita guiada al castillo, incluyendo judería y Sinagoga, por el arqueólogo y director del Museo Arqueológico, Andrés Martínez. Seguidamente, en el salón de actos del Ilustre Colegio de la Abogacía se llevará a cabo una recepción oficial y la conferencia 'El Castillo y la ciudad de Lorca. Una historia que continúa escribiéndose', también a cargo de Martínez Rodríguez; para terminar con una degustación gastronómica de productos locales en la Casa del Artesano.

Presentación del programa desarrollado por el 'Día Nacional de los Castillos'. / L.O.

"Lo que buscamos con este tipo de iniciativas es dar a conocer la importancia histórica y cultural de nuestro monumento, ofrecer una programación variada con talleres, visitas guiadas, conferencias, etc. en relación al patrimonio fortificado e impulsar el turismo cultural, contribuyendo a la conservación y promoción de nuestro patrimonio", aportaba Parra Soriano al respecto del evento.

Lugar de aprendizaje

Al respecto del castillo de Lorca, fuentes municipales destacaban que se trata de "un gran espacio cultural, destinado al aprendizaje de la Edad Media". De hecho, abre al público todos los días y son visitables sus torres Alfonsina y del Espolón, grandes construcciones góticas que han configurado el paisaje lorquino. También son visitables sus aljibes islámicos y las caballerizas del siglo XIX, convertidas en café-restaurante. Además, la zona de acogida del Castillo cuenta con los certificados de calidad SICTED, ISO, Q de calidad y S de sostenibilidad. Además, es miembro de la Red de Juderías de España 'Caminos de Sefarad' y de la Red de Castillos y Palacios de España.