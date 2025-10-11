Culebras y ratas ponen en alerta a los vecinos de San Cristóbal, en Lorca

A principios del presente año la ciudad de Lorca y, en concreto, el barrio de San Cristóbal, ganaba un nuevo espacio verde: el parque 'Trinidad Segura Sáez'. Desarrollado como una vía para recuperar una zona degradada de la citada barriada, desde entonces parece haber caído en el olvido. Así lo indican los vecinos de los aledaños, que reclaman al Consistorio mayor limpieza para el lugar así como el aumento de la presencia policial para atajar los problemas de seguridad y el uso indebido de la zona verde.

Y es que, además de los contantes problemas por los botellones que de forma regular tienen lugar en el parque, la presencia incontrolada de basura y maleza estaría atrayendo a diversos animales como ratas y culebras. "Aquí hacen botellón de lunes a domingo, todos los días. Vienen, quitan cuatro botellas, y se van, pero desde que lo hicieron no lo han cuidado de verdad", lamenta Huertas Serna, vecina del parque, que asegura que con el paso del tiempo las plagas han proliferado en el lugar.

Papelera a rebosar en el parque de San Cristóbal. / L.O.

"No puedo ni abrir ni la puerta", lamenta esta vecina, cuyas quejas eran recogidas por el Partido Socialista local. En este sentido María Dolores Chumillas, concejal del grupo político, se trasladaba al parque para constatar el estado de abandono. "El parque fue una conquista vecinal, fruto de una iniciativa que reunió centenares de firmas y del compromiso del anterior gobierno socialista, que lo hizo realidad. Hoy, apenas unos meses después de su inauguración, está totalmente abandonado: sin limpieza, sin mantenimiento y sin vigilancia", señalaba la edil, que conminaba al equipo de Gobierno a revertir la situación: "estos vecinos se merecen, al igual que el resto de los ciudadanos de Lorca, tener un parque en condiciones, vivan donde vivan".

Durante el recorrido por el lugar, Chumillas recogía las quejas de los vecinos. "Denuncian que el servicio de limpieza no pasa durante semanas, que el mobiliario urbano está deteriorado, y que el espacio se ha convertido en un vertedero improvisado de botellas y basura", aportaba. Asimismo, la edil ponía de manifiesto la presencia de restos de hogueras: "es intolerable que un lugar que debería ser un punto de encuentro para las familias se haya convertido en un foco de suciedad y peligro" subrayaba.

Compromiso vecinal

En este sentido, la concejala de la oposición pedía al alcalde, Fulgencio Gil, "que deje de mirar hacia otro lado y escuche las demandas de los vecinos del barrio de San Cristóbal, que fueron quienes impulsaron este parque en memoria de Trinidad Segura, una vecina muy querida y comprometida con su comunidad". A este respecto, María Dolores Chumillas recordaba que el nombre del parque se escogía en honor "de una mujer que simboliza la lucha vecinal y el compromiso con el barrio", por lo que cuidar el parque "es honrar su memoria".

Estado actual del parque, situado en San Cristóbal. / L.O.

De este modo, la concejala socialista terminaba exigiendo una actuación urgente de limpieza, así como el mantenimiento y desbroce en el entorno del parque, además de mayor presencia policial para garantizar su uso adecuado. "Los vecinos no piden nada extraordinario: solo quieren disfrutar de un parque en condiciones, sin miedo y sin suciedad. El PP demuestra, una vez más, que Lorca no está entre sus prioridades, y mucho menos los barrios que más apoyo necesitan", terminaba.