Los Alcázares amanece entre el barro y el miedo: "Mientras no entre en casa, estamos bien"

Carmen Fernández y su hermano ayudan a sus padres a limpiar la puerta de su casa en una de las zonas más afectadas por las inundaciones de Los Alcázares, se trata de la Avenida Muñoz Zambudio.

No es la primera vez que viven una situación y por eso mismo la incertidumbre y los nervios se apoderaron de ellos durante la noche. Aunque “mientras no entre en casa estamos bien”. El agua y el barro no entraron a su vivienda durante la noche porque les dio tiempo por la tarde a tapiar la puerta con ladrillos y masa.

El dispositivo municipal intervino en Los Nietos, El Algar y La Manga, mientras los vecinos de Bahía Bella, Playa Honda y Mar de Cristal afirman que sufrieron una madrugada de pánico.