Desarrollo Local
En marcha un plan para completar el embellecimiento de las rotondas de Lorca
El Ayuntamiento embellecerá las rotondas de la Ronda Central aún pendientes, empezando por la del Felipe VI
Las rotondas del Tramo I de la Ronda Central serán 'vestidas' con abundante vegetación para embellecerlas y mejorar su atractivo visual. Rosa Medina, edil responsable de Desarrollo Local en Lorca, anunciaba este viernes la puesta en marcha de un plan destinado a "lograr una ciudad más saludable, sostenible y resiliente" a través de la mejora de los citados espacios, que permanecían en barbecho desde la inauguración del segmento de la vía de circunvalación el pasado 8 de noviembre de 2023.
"Con la incorporación de más vegetación a nuestras rotondas y espacios ajardinados contribuimos a purificar el aire, reducir la contaminación y mejorar el bienestar ciudadano" aportaba la concejala, que cifraba en 30.000 euros la inversión municipal destinada a este capítulo. En cuanto al diseño que se dispondrá en los 900 metros cuadrados de la rotonda, Medina Mínguez indicaba que será similar al implantado en la rotonda que ocupa el espacio del antiguo Puente Tocinos, junto al Recinto Ferial del Huerto de la Rueda y el Auditorio y Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor.
Para ello, además de cambiar el báculo de la luminaria para facilitar su mantenimiento, se colocarán 24 jardineras realizadas en chapa de hierro de tres milímetros y una jardinera central de 20 metros lineales de perímetro; siendo todas ellas regadas mediante un sistema de mangueras y goteros.
Pulmón verde
Rosa Medina insistía durante su intervención en que el plan dará continuidad a las actuaciones que se han llevado a cabo en el resto de entornos de la Ronda Central para convertir la zona en un gran ‘pulmón verde’. "Se han incorporado especies de una gran variedad, desde árboles, a arbustos y plantas de temporada, lo que pretendemos hacer en las intersecciones. Todo el lugar se convertirá en una masa vegetal que no solo embellecerá una zona de tránsito continuo de vehículos, sino también de peatones", terminaba.
