El Ayuntamiento de Lorca pide a la población que se prepare para nuevos apagones

El Ayuntamiento de Lorca no quiere que el próximo apagón pille a los servicios municipales desprevenidos. Así lo indicaba el propio alcalde, Fulgencio Gil, que daba instrucciones a los diferentes servicios técnicos municipales "para que se encuentren prevenidos y dispuestos ante la posibilidad de que volvamos a sufrir un apagón eléctrico masivo". En este sentido, el regidor hacía referencia a la advertencia emitida por Red Eléctrica acerca de las variaciones bruscas de tensión detectadas en las últimas semanas y que "podrían comprometer la estabilidad de la red".

"Todos tenemos que estar prevenidos para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los problemas que acarrea un fallo general en el sistema de suministro eléctrico como el que se vuelve a plantear", aportaba Gil Jódar, que anunciaba el inicio de un proceso de revisión de equipos y dinámicas de reacción de los servicios municipales, a la vez que pedía a la población que se sumara a estos preparativos.

Gil Jódar junto a representantes de Emergencias. / L.O.

"Lo cierto es que esto puede volver a ocurrir y en la medida de lo posible todos tenemos que estar preparados. A nivel particular, aconsejamos a los ciudadanos que dispongan de un kit con los artículos más necesarios, como radio con batería externa (pilas) para mantenerse informado, baterías recargables, agua, alimentos y, en su caso, la medicación que habitualmente precisen. No se trata de alarmar, pero sí de estar prevenidos", señalaba el primer edil.

Reclamación al Gobierno

Por último, el alcalde del municipio reclamaba al Gobierno central la puesta en marcha de "todas las medidas a las que haya lugar para enfrentarnos con garantías a un nuevo fallo eléctrico generalizado", tales como la aprobación forma temporal de los ajustes solicitados por Red Eléctrica, relacionados con la regulación secundaria, el control de tensión y cualesquiera otras que se estimen convenientes. "No comprendemos cómo es posible que desde el actual Gobierno central no se informe de esta situación a los municipios. Consideramos que sería necesario mantener una comunicación más fluida en este sentido", terminaba el primer edil.