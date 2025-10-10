Finalizan las obras del Pabellón Rosendo Berengüí de Cehegín, tras los daños causados por las lluvias de marzo

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha visitado las obras de emergencia que se están ultimando en el Pabellón Municipal Rosendo Berengüí, después del derrumbe del muro provocado por las intensas lluvias registradas el pasado mes de marzo.

Esta infraestructura deportiva es utilizada diariamente por el CEIP Ciudad de Begastri y el IES Alquipir, convirtiéndose en un espacio esencial para la actividad física y educativa de numerosos jóvenes del municipio.

Trabajos realizados

Arreglo del pabellón afectado por las lluvias, el pasado mes de marzo / La Opinión

Los trabajos realizados han consistido en la demolición completa del muro afectado y su reconstrucción con una altura de 2,5 metros, la renovación de la fachada colapsada y diversas actuaciones en el pavimento interior, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El compromiso del Gobierno Regional y de la Consejería de Educación, que prometieron que estas instalaciones se recuperarían y ya son una realidad que pronto estará al servicio de todos los cehegineros Alicia del Amor — Alcaldesa de Cehegín

Durante la visita, la alcaldesa ha querido destacar “el compromiso del Gobierno Regional y de la Consejería de Educación, que prometieron que estas instalaciones se recuperarían y ya son una realidad que pronto estará al servicio de todos los cehegineros”.