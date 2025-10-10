El PP recurre al Constitucional para desbloquear la ley destinada a proteger Puntas de Calnegre, en Lorca

Los continuos retrasos en la tramitación de la modificación de la Ley de Costas destinada, entre otras cuestiones, a proteger el poblado de Puntas de Calnegre de Lorca, llegan al Tribunal Constitucional. Así lo informaba el presidente del Partido Popular y alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que junto a la senadora de la misma formación por la Región de Murcia, Antonia López, ponía de manifiesto las más de 60 ampliaciones del plazo de enmiendas a las que se ha visto sometida la Proposición de Ley; una situación que tildaban de vulneración a la Constitución, la Democracia y una falta de respeto a las Cámaras.

"Queremos que dejen de bloquear la solución que permitirá acabar con la incertidumbre de cientos de vecinos que llevan años sufriendo por no saber qué pasará con sus casas. Ya adelantamos que íbamos a trabajar duramente para llevar a cabo todas las acciones necesarias y posibles para proteger el poblado de Puntas de Calnegre, incluyendo iniciativas institucionales", señalaba al respecto Gil Jódar, que explicaba: "se ha presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para poner fin a ese bloqueo desde el Congreso; y se van a exigir responsabilidades judiciales si no corrigen de inmediato este fraude legal que están cometiendo".

Poblado de Puntas de Calnegre, en Lorca. / L.O.

En este sentido, cabe recordar que la Proposición de Ley sí fue aprobada en el Senado en marzo de 2024, "pero nos encontramos con un bloqueo en la Mesa del Congreso a manos del actual Gobierno de Pedro Sánchez, que pone en peligro todo por lo que hemos luchado, que no es otra cosa que defender los derechos de los ciudadanos" sumaba López Moya.

"Desde entonces, PSOE y Sumar, a través de su mayoría en la Mesa del Congreso, han impedido semana tras semana y de forma sistemática su tramitación ante la Cámara Baja" lamentaba Gil Jódar, que concretaba: "esta actitud se ha mantenido incluso después de que en junio el Pleno del Congreso aprobara también la toma en consideración de esta misma norma, que de momento corre la misma suerte".

Más de 20 años

Por lo que respecta a los afectados –más de 400 a nivel regional– el también alcalde de Lorca hacía un llamamiento al resto de formaciones políticas para "cerrar un capítulo que nunca debió ocurrir". "Continuamos firmes en nuestro compromiso con el poblado de Puntas de Calnegre, cuyos habitantes llevan más de 20 años luchando por sus casas, y no se lo merecen; porque esta proposición lo que busca es protegerlos, darles una solución definitiva" terminaba Gil Jódar.

Mari Carmen Ruiz, diputada Regional (izquierda), también se unía a la comparecencia. / L.O.

En cuanto a la Proposición de Ley, cabe recordar que lo que plantea, en esencia, es una modificación de la Ley de Costas, en la cual se reconozca la singularidad y la antigüedad de estos enclaves, a lo largo de todo el litoral, tanto insular como peninsular; y, en base a ese reconocimiento, se les deje fuera de su aplicación, permitiendo con ello su supervivencia.

Mayor seguridad

Por su parte, Vox Lorca también realizaba una comparecencia este viernes relativa al litoral de Lorca, pero en este caso para reclamar mayor seguridad en la costa del municipio, que "se ha convertido en un coladero de drogas e inmigración ilegal ante la dejadez del Gobierno". Así lo expresaba el edil de la formación, José Martínez, que denunciaba "la inacción y la incompetencia del delegado del Gobierno".

José Martínez, edil de Vox. / L.O.

“En reiteradas ocasiones, desde el Grupo Municipal VOX hemos alertado de la vulnerabilidad de la costa lorquina ante el aumento de actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y de inmigrantes" abundaba Martínez García, a la vez que reclamaba el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), el aumento de los efectivos de la Guardia Civil y la mejora de los recursos destinados a la vigilancia marítima para paliar la situación.