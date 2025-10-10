Los cuidados paliativos analizados en Caravaca desde la perspectiva de ‘Afinar la vida: el arte de cuidar’

Caravaca ha acogido las IV Jornadas Regionales de Cuidados Paliativos, bajo el lema ‘Afinar la vida: el arte de cuidar’. Una cita que ha reunido en los Salones Castillo de la Cruz a profesionales sanitarios, entidades sociales, pacientes y familias en torno al cuidado, la compasión y la esperanza compartida. Más de 300 personas se han inscrito en esta edición. La coordinadora regional de Cuidados Paliativos de la Región, Adoración Lozano, ha explicado que las jornadas están pensadas para “visibilizar y sensibilizar sobre el trabajo de los cuidados paliativos”, destacando la presencia de profesionales que diferentes puntos de la geografía.

Desde el Área IV, su gerente Juana Fernández, ponía en valor que las jornadas se celebren en una zona periférica, “es un orgullo que se hayan podido realizar en esta área de Salud, concretamente en el municipio de Caravaca”, destacando “las más de 300 inscripciones que había en esta edición 2025, lo cual dice sobre la sensibilidad hacía un tema tan delicado”.

La jornada comenzaba con la conferencia del Dr. Julio Gómez Cañedo, referente nacional en cuidados paliativos, y ha continuado con espacios de reflexión sobre temas tan esenciales como: las urgencias en Cuidados Paliativos, la planificación compartida de la atención, la compasión, el duelo y la historia de las personas. Desde la consejería de Salud, el subdirector general de cuidados y cronicidad del Servicio Murciano, Juan Manuel Lucas, destacaba la importancia de los cuidados paliativos, “es un área que cada día tiene más importancia, y es muy útil que se realizan jornadas de este tipo, con un intercambio de experiencias, para que se puedan aportar nuevas ideas y propuestas”.

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ponía en valor este encuentro, destacando la humanidad que existe en este servicio, “algo tan humano como acompañar a las personas en la última etapa de su vida”, en este sentido destacó que “además de lo que se pueda aprender a nivel técnico, hay también un factor humano en ello”.

Un espacio también para compartir y mostrar el trabajo de diferentes asociaciones de la Región de Murcia como la Fundación de Apoyo al paciente oncológico UAPO, La asociación española de Lucha contra el Cáncer o la Asociación de Enfermos de ELA.

Se trata de un encuentro que, al igual que en su edición anterior, que se celebró en Lorca, abre sus puertas no solo a profesionales sanitarios, sino también a pacientes, familiares y asociaciones.

Equipos de Atención Domiciliaria

Caravaca acoge las IV jornadas de Cuidados Paliativos de la RegiÃ³n de Murcia / Enrique Soler

Los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria de cuidados paliativos (ESAD) han atendido en lo que va de año a 2.237 pacientes con enfermedad avanzada y a más de 200 niños con necesidades paliativas y enfermedades crónicas complejas.

Durante el año 2025 la actividad asistencial de los ESAD ha supuesto más de 6.000 atenciones domiciliarias y más de 20.000 contactos telefónicos, con tendencia hacia la equiparación de pacientes oncológicos y no oncológicos.

Respecto a la población pediátrica, hasta septiembre de este año, se ha atendido a más de 200 niños que padecen alguna enfermedad crónica compleja o precisan necesidades paliativas, un 8 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado.

En total, se han realizado más de 5.000 actuaciones sanitarias domiciliarias y telefónicas. Los niños atendidos tienen una media de edad entre 6 y 7 años y las enfermedades congénitas son las afecciones más frecuentes, por encima del cáncer infantil.

Permanencia en su entorno

Caravaca acoge las IV jornadas de Cuidados Paliativos de la RegiÃ³n de Murcia / Enrique Soler

La Región cuenta con 19 ESAD que atienden de manera integral a pacientes en situación de enfermedad avanzada en sus domicilios. Estos equipos domiciliarios están compuestos por profesionales de Enfermería, Medicina y auxiliar de Enfermería, y los equipos hospitalarios están formados por profesionales de Medicina Interna, Oncología y Enfermería, que trabajan con otros profesionales de la red asistencial como trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, además de colaborar con diferentes entidades.

En el Área IV de Salud-Noroeste el ESAD está compuesto por un profesional de medicina, uno de enfermería y una auxiliar de enfermería. Este equipo de profesionales facilita el cuidado del enfermo y su familia en etapas avanzadas de la enfermedad en situaciones de complejidad, de forma coordinada el Equipo Atención Primaria y el resto de recursos asistenciales disponibles.