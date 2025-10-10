Bullas celebra el Día de la Policía Local en honor a su patrón, San Miguel Arcángel
Además, como novedad, este año se ha llevado a cabo la presentación oficial de la nueva uniformidad de la Policía Local de Bullas, adaptada a la imagen y estándares del resto de Policías Locales de la Región
La Policía Local de Bullas ha conmemorado hoy la festividad de su patrón, San Miguel Arcángel, cuyo día se celebra oficialmente el 29 de septiembre, aunque, por motivos de organización y coincidencia con los preparativos de las fiestas locales, los actos se han trasladado a esta jornada. El evento ha reunido a autoridades, agentes y vecinos del municipio en un ambiente institucional y de reconocimiento.
Los actos han comenzado con una Santa Misa en honor al patrón, celebrada a las 12:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y oficiada por el nuevo párroco, José Andrés Alcolea.
Posteriormente, en la Plaza de España, la Alcaldesa, María Dolores Muñoz; el Concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Manuel Guirado; el Inspector de la Policía Local de Bullas, Tomás García; el Cabo Primero y Comandante de Puesto de la Guardia Civil, Antonio Cerón; y el Coordinador de Emergencias y Protección Civil, Pedro José Buendía, han realizado el saludo institucional a los agentes que forman parte de la plantilla de la Policía Local de Bullas, formados para la ocasión.
Acto institucional
Ya en la Casa de la Cultura, se ha realizado el acto institucional en el que se han presentado diversos datos sobre los servicios y actuaciones de la Policía Local en los últimos eventos celebrados en la localidad. En este sentido, se ha puesto de relieve la importante labor del cuerpo en materia de seguridad y atención ciudadana, así como la normalidad y tranquilidad con la que han transcurrido las recientes fiestas.
Durante la jornada, se ha rendido homenaje a José María López Caballero, agente recientemente jubilado, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus 38 años al servicio del municipio de Bullas.
Además, como novedad, este año se ha llevado a cabo la presentación oficial de la nueva uniformidad de la Policía Local de Bullas, adaptada a la imagen y estándares del resto de Policías Locales de la Región de Murcia.
Desde el Ayuntamiento de Bullas y la Policía Local han agradecido la presencia y el apoyo de todas las personas que han acompañado a los agentes en esta jornada tan significativa para el cuerpo y para la comunidad.
