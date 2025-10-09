Retiran la vegetación que había crecido en la fachada de la ex Colegiata de San Patricio de Lorca

Una higuera, romero y arbustos varios. Esta era la vegetación que, desde hace años había tomado la fachada de la antigua Colegiata de San Patricio de Lorca y que –a instancias de la asociación 'Lorca por su Patrimonio Cultural'– era retirada este jueves. El propio alcalde del municipio, Fulgencio Gil, supervisaba los trabajos en la fachada del templo más importante de la ciudad que, además, está catalogado como Bien de Interés Cultural.

"Si bien es cierto que esta vegetación podría en un futuro afectar a los materiales del edificio, en ningún momento se ha puesto en riesgo su función estructural ni ha habido peligro de desprendimiento de cascotes o de elementos de piedra a la calzada", explicaba el primer edil, que comparecía junto a la edil de Urbanismo, María Hernández, y el Vicario Episcopal de Lorca, Don Francisco Fructuoso Andrés.

Trabajos en la fachada de San Patricio. / L.O.

A este respecto, Gil Jódar explicaba que tras la puesta en conocimiento de la incidencia por parte de la asociación patrimonialista, el Servicio de Intervención Urbanística dependiente de Urbanismo se ponía en marcha "inmediatamente". "Se activaron las diligencias necesarias para su resolución mediante la emisión de un expediente de Orden de Ejecución, dirigida al Obispado, para que realizara la retirada de esas matas que habían aparecido en la parte superior de la fachada, y cualquier otra que pudiera afectar o dañarla; puesto que es el propietario quien debe proceder a la retirada de los elementos en mal estado o susceptibles de caer a la vía pública", aportaba el regidor.

Aprobada por la Comunidad

Del mismo modo, dentro de las actuaciones ejecutadas por los técnicos municipales, se emitía un informe a la Dirección General de Patrimonio, puesto que la misma debía aprobar la intervención sobre la portada, protegida en el conjunto del BIC. "Tras la aprobación, se ha ejecutado la intervención, que ha contado con profesional y equipos especializados para ello, evitando que, con el paso del tiempo, la argamasa que une los sillares se pueda debilitar", terminaba el alcalde.