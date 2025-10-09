Policía Nacional identifica al autor del incendio de dos contenedores en Lorca

El pasado 31 de julio, dos sucesos ponían en alerta a las fuerzas de seguridad del municipio de Lorca. Por un lado, el tiroteo en la calle Pérez Casas –cuyo autor era detenido escasas horas después– y, por otro, el incendio de dos contenedores de basura junto a la avenida Juan Carlos I que se registraba minutos antes de los disparos. En este segundo caso, sin relación con el primero, la Policía Nacional desvelaba este jueves el esclarecimiento del suceso tras "dos meses de indagaciones, numerosas pesquisas policiales, diversas diligencias de investigación y el visionado de cámaras de videovigilancia".

Así, según fuentes policiales, el presunto autor de los dos delitos de daños sería un varón vecino de la ciudad, que provocaba el incendio tras arrojar "de manera imprudente" una colilla encendida junto a dos contenedores de basura, una acción que podría conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años.

Imagen de los momentos previos al incendio facilitada por Policía Nacional. / L.O.

"Con esta actuación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la Seguridad Ciudadana y la protección del patrimonio público de la ciudad de Lorca", terminaban estas mismas voces.