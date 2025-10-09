Seguridad Ciudadana
Policía Nacional identifica al autor del incendio de dos contenedores en Lorca
El suceso, que tenía lugar el pasado 31 de julio, podría conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años
El pasado 31 de julio, dos sucesos ponían en alerta a las fuerzas de seguridad del municipio de Lorca. Por un lado, el tiroteo en la calle Pérez Casas –cuyo autor era detenido escasas horas después– y, por otro, el incendio de dos contenedores de basura junto a la avenida Juan Carlos I que se registraba minutos antes de los disparos. En este segundo caso, sin relación con el primero, la Policía Nacional desvelaba este jueves el esclarecimiento del suceso tras "dos meses de indagaciones, numerosas pesquisas policiales, diversas diligencias de investigación y el visionado de cámaras de videovigilancia".
Así, según fuentes policiales, el presunto autor de los dos delitos de daños sería un varón vecino de la ciudad, que provocaba el incendio tras arrojar "de manera imprudente" una colilla encendida junto a dos contenedores de basura, una acción que podría conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años.
"Con esta actuación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la Seguridad Ciudadana y la protección del patrimonio público de la ciudad de Lorca", terminaban estas mismas voces.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026
- A tiros en una discoteca de Alcantarilla de madrugada: los sospechosos huyen en dos coches