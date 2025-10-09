Nuevos vehículos y formaciones para mejorar la operatividad de la Policía Local de Lorca

Sigue el proceso de renovación de los elementos operativos de la Policía Local de Lorca. Así, tras la presentación a principios del mes pasado de un todoterreno Pick-up, dos motocicletas y una furgoneta, este jueves se incorporaban a la flota del cuerpo cuatro nuevos vehículos híbridos Toyota RAV4 adquiridos por el Consistorio gracias a una inversión de 203.000 euros.

"Desde el Ayuntamiento seguimos haciendo un esfuerzo constante para dotar de los medios materiales y humanos necesarios a nuestra Policía Local para reforzar la cobertura y seguridad en todo el municipio", señalaba durante la puesta de largo el alcalde, Fulgencio Gil, que durante la presentación comprobaba el equipo dispuesto en cada vehículo, a saber: desfibrilador, extintor, caja de herramientas, mazo, cizalla, pata de cabra, cinta policial, cuerda y manta térmica.

Fulgencio Gil al volante de uno de los vehículos. / L.O.

Al respecto de los coches, cabe destacar que prestarán servicio tanto en el casco urbano como en pedanías y vías rurales, dada su versatilidad y adaptación a diferentes entornos. Uno de ellos se ha destinado a la Unidad de Seguridad Ciudadana (GISC), integrándose en su diseño corporativo, mientras que los otros tres han sido rotulados con la imagen de la Policía Local de Lorca, dotándolos de un diseño propio que mantiene sus señas de identidad y, a la vez, los diferencia de otros cuerpos de seguridad.

"Esta actuación no es un gesto puntual, sino parte de una política continuada de mejora. Cumplimos con nuestra responsabilidad y seguiremos mejorando los recursos de la Policía Local, pero reclamamos también al Ejecutivo central que responda con similar compromiso hacia Lorca", terminaba el regidor, que reclamaba –de nuevo– la ampliación de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en el municipio. A este respecto, es necesario reseñar que en los últimos meses se han incorporado 8 nuevos agentes a la Policía Local, y se espera que en breve arranque el proceso para aumentar la plantilla en 5 más.

A la escuela

Sin embargo, las mejoras para el cuerpo municipal de policía no solo llegan en forma de vehículos. Así, también este jueves, la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), ponía en marcha el curso 'Técnicas de Operativa Policial por Binomios y Equipos – Nivel Avanzado', destinado a reforzar la preparación de la Policía Local en intervenciones tácticas de alta complejidad. "Esta formación permitirá a la Policía Local de Lorca reforzar de manera significativa su capacidad operativa, aumentando la eficacia y la protección en las intervenciones conjuntas, y garantizando un servicio más preparado para afrontar los retos de la seguridad ciudadana en nuestro municipio", señalaba durante el acto de bienvenida el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas.

Una de las sesiones del curso, este jueves. / L.O.

A este respecto, fuentes municipales señalaban que, en total, 25 efectivos de la Policía Local de Lorca (3 subinspectores y 22 agentes) toman parte en esta acción, que se desarrollará en modalidad presencial, con una duración de 20 horas distribuidas en cinco sesiones. La instrucción estará a cargo de D. Diego Huéscar, Subinspector de la Policía Local de Murcia adscrito a la Unidad GESC (Grupo Especial de Seguridad Ciudadana), experto en intervenciones de alto riesgo y con amplia experiencia en formación operativa.

"La formación responde a la creciente complejidad de las intervenciones policiales y a la necesidad de garantizar la seguridad de agentes y ciudadanía en situaciones de riesgo", abundaba el concejal. En cuanto al objetivo del curso, desde el Consistorio explicaban que servirá para perfeccionar la coordinación y eficacia táctica de los agentes para reducir el riesgo de lesiones y aumentar la capacidad de respuesta en actuaciones de control de masas, intervenciones en inmuebles o detenciones complejas. Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: mejorar las técnicas de intervención, autoprotección y control; aplicar procedimientos tácticos avanzados en espacios abiertos y cerrados; optimizar la comunicación y el liderazgo dentro de los equipos; integrar criterios legales y éticos en el uso de la fuerza y potenciar la cohesión y protección del grupo en intervenciones complejas.