El Ayuntamiento de Caravaca inicia las obras para mejorar el tráfico y la seguridad vial en la carretera de Moratalla

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo obras de mejora de ordenación viaria y seguridad vial en el cruce de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María ‘La Federa’. Esta intervención se enmarca en el nuevo Plan Municipal de Obras y Servicios, que cuenta, en su conjunto, con un presupuesto de cerca de 900.000 euros, financiado por el Gobierno de la Región de Murcia para actuaciones en todo el término municipal, tanto en el casco urbano como en las pedanías.

El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 155.000 euros y se encuentra actualmente en ejecución. Los trabajos se centran en la renovación de los acerados, para hacerlos más ancho y en accesibles, y en la reordenación del tráfico mediante la creación de una rotonda. El objetivo de mejorar la fluidez del tránsito en una zona de alta densidad de paso por su conexión con el casco histórico, el Barrio Nuevo y el Barrio de San Francisco.

El alcalde José Francisco García, ha visitado las obras junto a los concejales de Urbanismo, Mónica Sánchez, y Obras, José Antonio García. Durante la visita, el regidor ha destacado que “en el entorno del Barrio de San Francisco estamos ejecutando dos actuaciones muy necesarias y demandadas por los vecinos, que suman una inversión superior a los 350.000 euros. Una de ellas se centra en la mejora de la seguridad en esta intersección estratégica, y la otra corresponde a la renovación de la Plaza del Egido, principal espacio verde y de convivencia del barrio”.

El alcalde ha subrayado, asimismo, que el objetivo del equipo de Gobierno con este tipo de actuaciones es doble: “mejorar la calidad de vida de los vecinos y repartir las inversiones de la forma más equitativa posible por todo el municipio”.

“Con estas intervenciones conseguimos mejorar la seguridad vial, agilizar el tráfico y facilitar la accesibilidad, al mismo tiempo que demostramos nuestro compromiso por atender, con los recursos disponibles en cada momento, las demandas de todos los núcleos de población, sin distinción entre barrios, pedanías o casco urbano”, ha señalado José Francisco.

Actuación en la zona

La actuación contempla una transformación integral del cruce mediante la creación de una nueva rotonda pavimentada y dotada de alumbrado, lo que permitirá sustituir el anterior cruce semafórico y eliminar la isleta lateral, origen habitual de atascos. Además están construyendo nuevos acerados para garantizar la accesibilidad universal. También se están instalando elementos de señalización horizontal y vertical, tanto para peatones como para vehículos, y se incorporará nuevo mobiliario urbano, como bancos, papeleras y bolardos de protección peatonal.

Una de las zonas donde se actúa de forma más significativa es la calle San Jerónimo. Aquí, los acerados existentes, se encontraban en mal estado debido al levantamiento provocado por las raíces superficiales de los olmos de gran porte. En el margen derecho de esta vía, desde su acceso por la carretera de Moratalla, desaparecerá el acerado para permitir el desarrollo natural del arbolado.

En cuanto a la olivera de gran porte existente en el interior de la isleta será cuidadosamente trasplantada al nuevo Parque Mayrena, localizado junto al Camino del Huerto, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio verde.

Inversiones en pedanías

El Plan de Obras y Servicios 2024-2025 también contempla una importante inversión en las pedanías del municipio, con cerca de 400.000 euros destinados a actuaciones de mejora en infraestructuras básicas. En una segunda fase de desarrollo del plan comenzarán trabajos de mejora del firme y ordenación del tráfico en diez núcleos rurales: Barranda, Archivel, La Almudema, Los Prados, Arrabal de La Encarnación, Singla, Caneja, Benablón y Los Royos. Además, se llevarán a cabo reformas en edificios municipales de uso social, como el Centro Social de Pinilla y el Centro de la Tercera Edad de Archivel.

“El Plan de Obras y Servicios refleja nuestra voluntad de impulsar mejoras reales y necesarias en todo el término municipal, atendiendo a las prioridades de los vecinos y apostando por una Caravaca más segura, más accesible y más cohesionada”, ha concluido el alcalde José Francisco García.