Eventos
El mundo del caballo se rinde al Fericab de Lorca
80 ganaderías de todo el mundo se darán cita del 14 al 19 de octubre en el Huerto de la Rueda
La ciudad de Lorca volverá a ser la capital del mundo del caballo de la mano de la Feria Internacional del Caballo Pura Raza Española. Y es que, las cerca de 80 ganaderías participantes –procedentes de toda España, con presencia de Comunidades Autónomas como Baleares, Cataluña, Andalucía, entre otras, y de países como Reino Unido, México y Francia– y los 109 ejemplares inscritos al concurso morfológico, son los mejores avales para tal afirmación.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, daba a conocer este miércoles los detalles del evento, que se celebrará en el Huerto de la Rueda entre el 14 y el 19 de octubre. "Es un certamen que ha sabido situarse en la élite nacional e internacional, atrayendo a los mejores ejemplares y ganaderías, y consolidando a Lorca como ciudad de ferias y congresos. Este año volvemos a demostrar que somos un referente en el mundo del caballo", reseñaba el regidor.
En este sentido, Gil Jódar hacía hincapié en la alta participación registrada en el concurso, que únicamente ha superado otra cita en lo que va de año, a la que acudieron 111 equinos. "Estos números reflejan la confianza depositada por criadores nacionales e internacionales y se traduce en miles de visitantes que generarán un impacto económico, y turístico, determinante en el municipio", destacaba Gil Jódar.
Ganaderías de prestigio
En cuanto a la feria, también es de reseñar que contará con a presencia de prestigiosas ganaderías de nivel internacional que, acudiendo a la Ciudad del Sol, refuerzan la posición del certamen como uno de los tres concursos más importantes de la temporada nacional. Tal es el caso de la Yeguada Torreluna, Yeguada Echandi, Mª Fernanda de la Escalera y la pentacampeona del mundo Mater Christi, además de muchas pequeñas explotaciones con uno o dos ejemplares que enriquecen la diversidad de la cita.
Programa
Por lo que respecta al programa, cabe destacar que ofrece un completo programa de concursos, pruebas, espectáculos y actividades familiares. Así, al concurso morfofuncional de PRE (del 16 al 18 de octubre) se sumará un completo calendario de competiciones de alto nivel que consolidan el prestigio de la muestra.
Los días 14 y 15 de octubre se celebrará el Concurso de Doma Clásica Nacional – Copa ANCCE, mientras que el martes 15 por la tarde tendrá lugar el Concurso de Doma Clásica Territorial, que reunirá a jinetes y amazonas de distintas categorías. La programación se cerrará el domingo 19 con el Concurso de Alta Escuela – Copa ANCCE, cita que pondrá el broche de oro al evento con una demostración de elegancia, precisión y compenetración entre caballo y jinete.
Como es tradición, los días 17 y 18 de octubre, la pista central de Fericab acogerá por la noche los esperados espectáculos ecuestres. Asimismo, durante los días que dure la Feria, se llevarán a cabo actividades paralelas de carácter didáctico como visitas escolares, talleres vinculados al mundo del caballo o espacios de convivencia para ganaderos, aficionados y público general.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026