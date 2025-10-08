El mundo del caballo se rinde al Fericab de Lorca

La ciudad de Lorca volverá a ser la capital del mundo del caballo de la mano de la Feria Internacional del Caballo Pura Raza Española. Y es que, las cerca de 80 ganaderías participantes –procedentes de toda España, con presencia de Comunidades Autónomas como Baleares, Cataluña, Andalucía, entre otras, y de países como Reino Unido, México y Francia– y los 109 ejemplares inscritos al concurso morfológico, son los mejores avales para tal afirmación.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, daba a conocer este miércoles los detalles del evento, que se celebrará en el Huerto de la Rueda entre el 14 y el 19 de octubre. "Es un certamen que ha sabido situarse en la élite nacional e internacional, atrayendo a los mejores ejemplares y ganaderías, y consolidando a Lorca como ciudad de ferias y congresos. Este año volvemos a demostrar que somos un referente en el mundo del caballo", reseñaba el regidor.

Imagen de archivo de un espectáculo ecuestre celebrado en Fericab. / L.O.

En este sentido, Gil Jódar hacía hincapié en la alta participación registrada en el concurso, que únicamente ha superado otra cita en lo que va de año, a la que acudieron 111 equinos. "Estos números reflejan la confianza depositada por criadores nacionales e internacionales y se traduce en miles de visitantes que generarán un impacto económico, y turístico, determinante en el municipio", destacaba Gil Jódar.

Cartel anunciador de Fericab 2025. / L.O.

Ganaderías de prestigio

En cuanto a la feria, también es de reseñar que contará con a presencia de prestigiosas ganaderías de nivel internacional que, acudiendo a la Ciudad del Sol, refuerzan la posición del certamen como uno de los tres concursos más importantes de la temporada nacional. Tal es el caso de la Yeguada Torreluna, Yeguada Echandi, Mª Fernanda de la Escalera y la pentacampeona del mundo Mater Christi, además de muchas pequeñas explotaciones con uno o dos ejemplares que enriquecen la diversidad de la cita.