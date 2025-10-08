La Mancomunidad invierte más de cuatro millones para mejorar el abastecimiento a las pedanías altas de Totana

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha aprobado la licitación de la obra correspondiente a la renovación del sistema de abastecimiento a las pedanías altas de Totana para el que se destinará un total de 4.014.988,21 euros (sin IVA), consistente en la ejecución de un sistema impulsión-depósito de reserva que permitirá la centralización del abastecimiento a esa zona en una única toma, suponiendo una importante mejora en la operación de la red de abastecimiento de la MCT y un aumento de la garantía del suministro de la zona.

El nuevo depósito se ubicará en el entorno del camino de “Los Molinos” y abastecerá directamente a la práctica totalidad de las pedanías occidentales del municipio de Totana. Esta nueva instalación complementará el servicio de abastecimiento a Totana que se presta en la actualidad desde tres depósitos de la MCT (Rulo, San José y Lébor).

El presidente de la MCT, Juan Cascales, ha señalado que el nuevo depósito tendrá una capacidad de 3.000 metros cúbicos y se construirá a una cota suficiente para permitir aprovechar las infraestructuras municipales. Además, se llevará a cabo la concentración de algunas de las tomas de las pedanías occidentales del municipio de Totana en una toma unificada, la del depósito, a partir de realizará la distribución de agua. Asimismo, el proyecto incluye otras actuaciones como la construcción de una nueva estación de impulsión; la instalación de conducciones de impulsión y distribución en el nuevo depósito, así como instalaciones eléctricas de automatización de control y telemando.

El municipio de Totana, situado en la comarca del Bajo Guadalentín, es abastecido en alta por la MCT desde el año 1953 a través del Canal de Espuña y el tramo inicial del Canal de Cartagena. Actualmente cuenta con tres depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que abastecen a los habitantes del término municipal.