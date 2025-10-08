Seguridad Ciudadana
Más de cuatrocientas multas en lo que va de año por el uso indebido de patinetes en Lorca
Desde 2024 la cifra de sanciones impuestas por la Policía Local supera el millar
1027. Este es el número de sanciones que, en dos años de aplicación de la Ordenanza Municipal creada para regular la circulación de patines, patinetes y monopatines, ha impuesto la Policía Local en el municipio de Lorca. Así lo informaban fuentes municipales, que cifraban en más de mil quinientas las campañas de control de tráfico efectuadas en el periodo por los agentes del cuerpo municipal de policía.
A este respecto, cabe destacar que el Consistorio aportaba las cifras tras las críticas realizadas por José Luis Ruiz, concejal socialista, que acusaba al equipo de Gobierno de haber convertido los VMP (Vehículos de Movilidad Personal) en un "problema de seguridad vial" al no aplicar la citada norma, elaborada y aprobada durante el mandato anterior.
"Si más de mil denuncias es signo de que no se aplica la Ordenanza, pedimos encarecidamente al Sr. Guillén que se digne a venir por aquí y nos dé un cursillo práctico de cómo se hace" señalaban por su parte desde el Consistorio, aprovechando la ocasión para reclamar al Gobierno central la elaboración de una Ley que permita "poder multar a aquellos usuarios que no llevan casco; un motivo por el que hoy día, aunque esté en la Ordenanza, no se puede sancionar".
Según la Ordenanza
Al respecto del contenido de la norma aprobada el pasado 1 de junio, cabe recordar que establece una serie de normas para la circulación en vehículos de este tipo con las medidas de seguridad obligatorias –casco y chaleco– y respetando las normas de circulación. Además, fija en 15 años la edad mínima para conducirlos, establece la velocidad máxima en 25 kilómetros por hora y decreta un cuadro sancionador que incluye multas de entre 100 y 600 euros en función de la gravedad de las infracciones detectadas.
