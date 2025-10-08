Infraestructuras deportivas
Comienzan las obras de modernización del Complejo Polideportivo Javier Miñano
Entre las principales mejoras previstas se encuentra la renovación de la luminaria del campo de césped natural
Han comenzado las obras de modernización de las instalaciones deportivas del Complejo Polideportivo Javier Miñano, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Cehegín con el objetivo de mejorar y actualizar este espacio emblemático para la práctica deportiva en el municipio.
El proyecto contempla actuaciones en el campo de césped natural, la pista de atletismo y las pistas de tenis, con la finalidad de crear condiciones óptimas para el deporte y dotar al complejo de infraestructuras modernas, seguras y sostenibles.
Actuación de mejora
La actuación cuenta con el respaldo económico de la Consejería de Deportes de la Región de Murcia, que ha otorgado una subvención de 150.000 euros. A esta cantidad se suma la aportación municipal, que asciende a 157.354,12 euros, alcanzando una inversión total de 307.354,12 euros.
Entre las principales mejoras previstas se encuentra la renovación de la luminaria del campo de césped natural, sustituyendo los actuales focos por otros de mayor potencia y menor consumo mediante tecnología LED. En la pista de atletismo se llevará a cabo la renovación de la iluminación, la restauración del pavimento deportivo en la recta principal y la actualización de diversos elementos deteriorados.
Las pistas de tenis serán objeto de una renovación completa del cerramiento perimetral
Asimismo, las pistas de tenis serán objeto de una renovación completa del cerramiento perimetral, mejorando tanto la seguridad como la estética del recinto.
La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra, han visitado el inicio de las obras, destacando la importancia de esta actuación para el municipio.
Esta inversión significativa demuestra nuestro compromiso con el fomento del deporte en Cehegín
“Esta inversión significativa demuestra nuestro compromiso con el fomento del deporte en Cehegín”, ha señalado la alcaldesa.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cehegín reafirma su apuesta por el deporte, la mejora de las infraestructuras públicas y el impulso a una vida activa y saludable entre sus vecinos.
