Bullas despide unas fiestas patronales llenas de música, tradición y ambiente festivo

Bullas ha vivido cinco intensos días de fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que comenzaron el pasado viernes con el encendido oficial del alumbrado y el tradicional saluda a la patrona en la Plaza de España.

La programación, variada y pensada para todos los públicos, ha combinado música, tradición, deporte y actividades populares, ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia oferta de ocio y cultura durante todo el fin de semana y los días siguientes.

Agenda musical

Melody en concierto / La Opinión

El sábado 4 de octubre destacó la celebración de la 11ª edición del Festival Ruidismo, consolidado ya como una cita imprescindible para los amantes del pop, la música alternativa y el underground. Esa misma noche, Melody ofreció un gran espectáculo cargado de energía, talento y una potente voz, conquistando al público asistente.

La agenda musical continuó el domingo 5 con el tributo a Estopa “Partiendo la Pana”, seguido el lunes con la actuación de la orquesta La Mundial, que volvió a entusiasmar a los asistentes. También se rindió esa tarde un homenaje a la música española para mayores, que se trasladó al recinto de La Almazara debido al tiempo fresco y húmedo de la tarde. El broche final llegó el martes con el concierto de Raya Real, que puso el cierre musical a las fiestas.

Durante las celebraciones, la zona joven reunió a centenares de personas con sesiones a cargo de reconocidos DJ’s como Javi Boss, Chumi DJ o Nano DJ. La tradicional “Noche de las Migas” volvió a ser uno de los momentos más concurridos, congregando a vecinos y visitantes en el Jardín Municipal Adolfo Suárez con las actuaciones de Eva Martí, Marian Dacal y Adri V, además de las animaciones de La Fresca.

Tradiciones recuperadas

Diana de huevos y harina / La Opinión

Las fiestas también recuperaron las tradiciones más queridas de Bullas, como la diana de huevos y harina, El Zacatín, la holi diana infantil o el gran desfile de carrozas, junto a propuestas familiares como el concierto de rock en familia o el espectáculo de humor “Bullas se ríe”. El deporte también tuvo un papel destacado con el paso de la 90K por el municipio, sumando emoción y participación.

Como cada año, los actos religiosos tuvieron un lugar especial con la ofrenda floral, las misas y las procesiones en honor a la Virgen del Rosario, que contaron con una gran asistencia y devoción.

Con esta programación, Bullas ha disfrutado de unos días de convivencia, música, devoción y alegría colectiva, que culminaron con un gran castillo de fuegos artificiales como cierre de las fiestas patronales de 2025.