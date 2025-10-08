Arranca la formación en emergencias de los residentes en las pedanías de Lorca

Fomentar la seguridad y la autoprotección ciudadana, fortaleciendo, además, la participación comunitaria y la cohesión vecinal en materia de prevención y respuesta ante emergencias. Este es el objetivo que persigue la última activación del servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, que se plantea además como un recurso para los residentes de los lugares más alejados del casco urbano a los que, por lo tanto, tarda más en llegar la ayuda en caso de ser necesaria.

Los concejales de Emergencias y Protección Civil y Participación Ciudadana, José Martínez y María Teresa Ortega, respectivamente, daban cuenta del inminente inicio de las formaciones, que deberán ser solicitadas por las diferentes asociaciones y entidades vecinales de las diputaciones lorquinas. "Los contenidos que se desarrollarán a o largo de dos horas en sesiones presenciales, serán impartidos por profesionales especializados del servicio municipal de Emergencias y adaptados en función de las características de la pedanía", explicaba Martínez García, que ponía como ejemplo la pedanía de Zarcilla de Ramos donde, por la cercanía de masas forestales, los contenidos girarán en torno a la protección en caso de incendio; mientras que en la zona del Valle del Guadalentín se tratará en mayor profundidad la respuesta ante inundaciones.

José Martínez y María Teresa Ortega durante la presentación. / L.O.

"La iniciativa tiene un enfoque práctico y divulgativo, de manera que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos, pueda adquirir herramientas útiles para protegerse y ayudar a los demás" aportaba el edil, que animaba a las entidades de representación vecinal a solicitar la realización de formaciones en sus enclaves.

En cuanto a los contenidos, también se abordará el funcionamiento del 112 de la Región de Murcia y las pautas para realizar una llamada de alerta eficaz; los niveles de emergencia y el uso del sistema de avisos Ex-Alert o medidas de apoyo a personas vulnerables, como mayores o personas con movilidad reducida; así como estrategias de autoprotección individual y protocolos de confinamiento y evacuación.

Personal de Emergencias, durante una intervención en Lorca. / Daniel Navarro

Ya en las aulas

En cuanto a la iniciativa para formar en Emergencias, cabe recordar que desde hace años se ejecuta en las aulas del municipio, habiendo alcanzado a más de tres mil alumnos. De hecho, durante el curso pasado, la Escuela Pública de Emergencias de la Ciudad del Sol sumaba más de 400 horas de docencia, llegándose a impartir un total de 110 acciones formativas, incluyendo clases sobre RCP, maniobra de Heimlich y alerta al 112; así como nociones de autoprotección en situaciones de emergencia y catástrofes y sobre prevención de conductas suicidas.

A este respecto José Martínez recordaba que, a partir del presente curso, todos los centros educativos de España incorporarán de manera obligatoria la formación en emergencias en los niveles de Infantil, Primaria, Formación Profesional y Bachillerato, por lo que ponía a disposición de la Comunidad Autónoma la experiencia de la Escuela Pública de Emergencias de Lorca para desarrollar los contenidos a tratar de forma previa a la implantación del plan de formación en emergencias aprobado a nivel nacional que deberá ser impartido en todos los centros educativos no universitarios en el curso 2025-2026.