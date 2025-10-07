San Pedro del Pinatar contará con 11 millones de euros para transformar el municipio

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha conseguido esta línea de financiación europea, con la presentación del Plan De Actuación Integrada “San Pedro del Pinatar, Más cercano, verde y nuestro”, una hoja de ruta que transforma el municipio desde la sostenibilidad, la inclusión y la regeneración urbana, dotada con más de 11 millones de euros, financiados en un 60% por fondos comunitarios del Plan Edil.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, ha señalado que se trata de la mayor subvención captada por el Ayuntamiento en su historia y que permitirá desarrollar más de veinte actuaciones estratégicas en todo el término municipal, con un impacto directo en barrios, servicios, movilidad, espacios públicos, cultura, deporte y educación.

Destaca entre estos proyectos la transformación de barrios y zonas urbanas, como la conversión en plataforma única del casco urbano de Lo Pagán, modernizándolo y mejorando la accesibilidad, así como en el entorno del Museo Barón de Benifayó, el entorno de calle libertad y el parque Condesa Villar de Felices.

En el área de infraestructuras destaca la creación de un pabellón polideportivo moderno y funcional, la rehabilitación del Casino Cultural como espacio polivalente, o la creación de un gran parque bioclimático en un solar en desuso, con vegetación autóctona y sistemas de drenaje sostenible. Además, para crear un municipio más verde y sostenible se ampliarán los carriles bicis y vías ciclables, conectando los centros escolares del municipio.

El Proyecto incluye también puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas inteligentes de videovigilancia, mejora tecnológica en espacios públicos y conectividad avanzada con herramientas digitales para gestión local.

El alcalde ha afirmado que “esta inversión supone un nuevo impulso para que San Pedro del Pinatar siga avanzando hacia su mejor versión; un municipio más habitable, cohesionado y con servicios renovados en todos sus barrios. El PAI refuerza así la hoja de ruta que viene desarrollando el Ayuntamiento desde el inicio del mandato, centrada en la mejora de los espacios públicos, el impulso económico y la mejora en la calidad de vida”.