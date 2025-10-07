Los retrasos en las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca irán a la Asamblea Regional

26 expedientes por los daños ocasionados a raíz de los terremotos que en mayo de 2011 arrasaban Lorca siguen pendientes de resolverse, un hecho que será objeto de debate en la Asamblea Regional. Así lo anunciaba este martes la diputada socialista, Marisol Sánchez, que hacía público el registro de varias preguntas dirigidas al consejero de Fomento, Jorge García Montoro, para respuesta oral y escrita, en las que se pide información sobre la fecha en la que tiene previsto hacer efectivo el dinero y en las que reclama la relación de expedientes impagados.

Sánchez y Segura, este martes en la sede del PSOE lorquino. / PSOE Lorca

Unas declaraciones que Sánchez Jódar realizaba junto a Juan Carlos Segura, concejal del PSOE a nivel local y máximo representante durante años de la asociación de afectados por los terremotos. "El Gobierno de España transfirió 500.000 euros a la Comunidad Autónoma para pagar las ayudas pendientes. Desde entonces, el PP no ha hecho absolutamente nada", señalaba el edil, que calificaba los importes pendientes de paco como "los expedientes de la vergüenza".

Solo quedan seis

Consultadas a este respecto, fuentes de la Consejería de Fomento señalaban que, de los 16.700 expedientes tramitados por la administración regional, solo quedan seis pendientes de abonar por un importe total de 63.000 euros, y que la tardanza se debe a que los expedientes "están en trámites y pendientes de resolver cuestiones administrativas de diversa índole". Del mismo modo, estas voces trasladaban la responsabilidad "única y exclusivamente" al Gobierno central, puesto que las cantidades ya habrían sido abonadas "si el Ministerio de Vivienda hubiera abonado directamente las cantidades a los afectados, como han hecho otros Ministerios con anterioridad".