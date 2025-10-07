El PP exige la creación "inmediata" de un juzgado especializado en Violencia de Género en Lorca

"Abandono intolerable". Así calificaban este martes desde el Partido Popular de Lorca la ausencia del municipio del plan de refuerzos judiciales para la Región de Murcia aprobado por el Gobierno central, y que supondrá la incorporación a partir del próximo 1 de enero de dos jueces a Murcia y Cartagena para tratar los casos de violencia de género y violencia sexual, tal y como expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, el pasado 3 de octubre.

Un crecimiento de plazas, derivado de la ampliación de competencias que los juzgados especializados en Violencia de Género experimentarán con el inicio del próximo año, de la que la Ciudad del Sol era excluida. "Es ‘inadmisible’ que Lorca, con una población cercana a los 100.000 habitantes, siga sin contar con un juzgado específico en esa materia. En 2024, se tramitaron 520 diligencias por violencia machista en nuestro municipio, casi dos casos diarios, y aun así el Gobierno nos deja fuera de ese respaldo judicial. Esto es un ‘castigo’ a Lorca y a sus víctimas", indicaba la diputada regional del PP, María del Carmen Ruiz, durante una comparecencia en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento.

María del Carmen Ruiz (d.) y María de las Huertas García (i.) este martes. / L.O.

Unas declaraciones a las que se sumaba la concejal del PP en Lorca, María de las Huertas García, quien incidía en que la falta de medios pone en riesgo la protección de las mujeres: "cada caso de violencia de género debe ser atendido con la máxima prioridad y sensibilidad, y eso solo será posible contando con un juzgado especializado plenamente dotado. No podemos seguir condenando a las víctimas a colas, retrasos y falta de atención adecuada".

Política legislativa

Del mismo modo, las populares cargaban contra la política legislativa del PSOE. En este sentido, Ruiz señalaba que "algunas leyes promovidas por este Gobierno, como la del ‘solo sí es sí’, han tenido efectos lesivos, debilitando en la práctica la protección de las mujeres", a la vez que reclamaba "más justicia, más medios y más compromiso real" en lugar de "propaganda". "Cada día que pasa sin un juzgado especializado y sin los recursos humanos suficientes es un día más en que las víctimas son abandonadas por el Gobierno central" sentenciaba la diputada regional.