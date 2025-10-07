Indignación en Lorca por los errores de los mapas de Zonas de Flujo Preferente

Los vecinos de las pedanías de Lorca no quieren más cambios en los mapas de Zonas de Flujo Preferente, sino obras hidráulicas que reduzcan el riesgo de inundación. Así quedaba claro durante la manifestación por el aniversario de la riada de San Wenceslao el pasado 28 de septiembre, y así lo reiteraban los más de trescientos afectados por las últimas modificaciones que, este martes, se reunían en Ifelor a instancias del Ayuntamiento.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, trasladaba la indignación popular y la incertidumbre generalizada que invaden en estos momentos a los centenares de vecinos del municipio afectados tras la última actualización –la cuarta en los últimos meses– por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre zonas inundables.

Asistentes a la reunión analizan el nuevo mapa de Zonas de Flujo Preferente propuesto por el Ministerio. / Daniel Navarro

Y es que, según los técnicos municipales y en palabras de Gil Jódar la última modificación que se publicaba el pasado mes de julio carece "de rigor técnico, profesionalidad, coherencia ni consenso", puesto que utiliza los mismos métodos de estudio y medición que la de 2019. A este respecto, cabe señalar que el último documento emitido por la Confederación, que incluye una descripción de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación del Segura, incorpora una ampliación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación ARPSI que conforman la cartografía, y que conlleva un incremento en más de un 50 por ciento de las Zonas de Flujo Preferente.

"Cada actualización es un desastre: multiplican el número de afectados, los mapas no responden a criterios técnicos, contienen innumerables errores, cambian cada dos por tres los fundamentos sobre los que se basan", lamentaba el regidor, que hacía hincapié en la reducción del valor de las propiedades ubicadas en las zonas afectadas como uno de los mayores perjuicios derivados de las modificaciones.

Las diputaciones de Torrecilla, Campillo y Cazalla se encuentran entre las más afectadas. / Daniel Navarro

"Hablamos de miles de personas, muchas de las cuales aún no saben si sus propiedades están afectadas o no. Hay ejemplos clamorosos, como familias que han comprado sus parcelas en unos terrenos para llevar a cabo su proyecto de vida, para construir su casa o instalar su negocio o empresa. Y ahora se encuentran con que no pueden obtener licencia de obra; ni poner un ladrillo en los terrenos que han comprado o venderlos sin saber el comprador a lo que se enfrenta. Es que es todo un auténtico disparate", sentenciaba Gil Jódar.

Pérdida de tiempo

"Se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación. Pero ¿Cuántos mapas y líneas de colores en un papel más nos quedan por ver? Y todo sin contestar a alegaciones anteriores… Estos mapas no sirven absolutamente para nada, no defienden para nada a los vecinos en caso de inundación, porque ahí, en esas zonas que han pintado nuevas, ahí hay casas. ¿Cómo se va a defender a esa gente ante los efectos de las inundaciones?", declaraba el primer edil, que reclamaba una vez más las obras de defensa contra inundaciones pendientes desde hace años en el municipio.

"Lo que tienen que hacer es dejarse de enredos y papeleos y ponerse a construir las presas, los diques de laminación y las infraestructuras hidráulicas que defiendan a los ciudadanos de los efectos de las inundaciones, que es lo que realmente necesita Lorca. El canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla; que también queda muy afectada por esta última publicación", terminaba el primer edil