Fortuna intensifica la limpieza del alcantarillado ante la llegada de lluvias

El Ayuntamiento de Fortuna, en coordinación con Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas, ha intensificado en los últimos días los trabajos de limpieza del sistema de alcantarillado para preparar la red de saneamiento ante las primeras lluvias otoñales.

La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha visitado esta mañana varias de las zonas donde se están llevando a cabo estas labores, acompañada del concejal de Obras y Servicios, Gregorio Herrero, con el fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y supervisar que se estén cumpliendo los protocolos preventivos. Ambos responsables municipales han reiterado la importancia de mantener el sistema en óptimas condiciones y han agradecido el esfuerzo del personal que trabaja a diario en estas tareas.

“Es fundamental adelantarse a los problemas que pueden ocasionar las lluvias intensas, y para ello es imprescindible mantener limpias nuestras redes de saneamiento. Pero también apelamos a la responsabilidad ciudadana para no arrojar residuos que obstruyen las tuberías”, ha señalado la alcaldesa.

Refuerzo de limpieza y revisiones técnicas

Seis trabajadores de Aqualia se están dedicando específicamente a estas tareas, con más de 45 horas acumuladas en las últimas semanas. Las labores incluyen tanto limpieza manual como con equipos de agua a presión y camiones de succión, además de la revisión de bombas, válvulas, cuadros eléctricos y fosos en las estaciones de bombeo.

Igualmente, se están realizando ajustes en las tapas de alcantarillado para prevenir accidentes, y se presta especial atención a los denominados “puntos negros” del municipio, como la avenida Saavedra Fajardo, La Gineta (en el entorno de la RM-414) y Los Baños, en la zona de Marqués de Toca.

Estos puntos, por su ubicación o configuración hidráulica, suelen ser más susceptibles de sufrir atascos y requieren limpiezas periódicas durante todo el año.