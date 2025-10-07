Feria de Alhama 2025: convivencia, tradición y música hasta noviembre

La Feria de Alhama 2025 avanza con paso firme hacia su ecuador convertida en una de las ediciones más completas y participativas de los últimos años. Con más de 80 actividades programadas hasta finales de noviembre, el municipio vive semanas en las que la tradición y la modernidad se dan la mano para ofrecer cultura, deporte, gastronomía y diversión a todas las generaciones. A la devoción por la Virgen del Rosario se suma un modelo renovado de ocio, con feria de día, DJs en los chiringuitos y una ambiciosa programación musical que mantiene viva la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Tras un arranque protagonizado por el pregón de Pepi García Peña y el posterior chupinazo o las actuaciones musicales Pancho Varona y la XLV Muestra Nacional de Folklore, llega el tramo más esperado del calendario. Desde este martes 7 de octubre -Día de la Patrona-, Alhama entra en sus días grandes, esos en los que las calles se llenan de color, devoción y ritmo.

El pregón, que tuvo lugar el pasado sábado, corrió a cargo de Pepi García Peña. / Ayto. Alhama

Día de la Patrona

La jornada de hoy martes 7 de octubre arranca temprano con propuestas que combinan deporte y tradición. A las nueve de la mañana, los amantes del senderismo tienen una cita con el taller de marcha nórdica y una ruta guiada por la Sierra de La Muela, un recorrido de cinco kilómetros que invita a descubrir las aves y la naturaleza del entorno entre Espuña y el Guadalentín.

Mientras tanto, en el atrio de la Iglesia de San Lázaro, se podrá disfrutar de una gran chocolatada con buñuelos, preludio de la diana y el pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañados por la banda del Ateneo Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala.

A las 11.30 horas tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, seguida de la misa solemne, cantada por el coro Audite Omnes. En paralelo, la Feria de Día, en la calle Paraguay, acogerá a partir del mediodía una exhibición de baile y la tradicional cucaña.

Por la tarde, el ambiente se traslada de nuevo al recinto ferial y a las calles del centro. A las siete, misa cantada por el grupo La Edad de Oro, y a las siete y media, procesión de la patrona con el trono portado por la Peña ‘Descaraos’.

Y cuando la noche caiga, el cielo volverá a brillar: los conciertos de Aires de Espuña y La Colla del Ramblar en el recinto ferial precederán al castillo de fuegos artificiales de baja intensidad, un cierre simbólico que ilumina la devoción alhameña con respeto al entorno y a los animales.

El miércoles 8 de octubre estará dedicado a los mayores con una fiesta de convivencia en el pabellón Sierra Espuña, animada por el dúo Reyes del Sol, una verbena de las de antes que promete llenar el recinto de recuerdos y bailes.

El jueves 9 la feria se vuelve cultural y familiar: se inaugura la Exposición de Uva de Mesa y Productos Agrarios del Bajo Guadalentín en la Casa de la Cultura, que podrá visitarse hasta el sábado, y se celebra la charla técnica ‘Plagas que acechan a la vid’. Pero la gran cita será a las 20.30 horas con el musical infantil ‘El Libro de la Selva’, una producción de Europa Creaarte que transformará el atrio de San Lázaro en una selva de canciones y aventuras para los más pequeños.

Migas, carrozas y rock

El viernes 10 llegará el turno de la gastronomía. Desde las 19.30 horas, el Concurso de Migas congregará a peñas y cuadrillas en torno al fuego, con premios y música en directo de Leira DJ. La noche continuará con el grupo Especial RC., que repasará los clásicos del pop-rock español, y la Orquesta Vértigo, encargada de poner el toque de espectáculo en la Avenida Juan Carlos I con su show de luces y color.

El sábado 11 promete ser uno de los días más multitudinarios. A las 16.30 horas desfilarán las carrozas y comparsas por las calles del municipio, con premios al mejor disfraz, la peña más animada y el voto del público. Tras el desfile, las carrozas quedarán expuestas en la avenida Constitución, y la fiesta continuará con el colofón, que tendrá lugar en la avenida Juan Carlos I, junto al Jardín de Los Patos.

La noche, una vez más, se reserva a la música. En el recinto ferial sonarán ‘Los Duques’, mientras que en el escenario principal de la Avenida Juan Carlos I se vivirá uno de los momentos más esperados: el concierto de Nacha Pop y Alejo Stivel (Tequila), un viaje al rock que marcó a toda una generación.

El domingo 12, Día de la Hispanidad, habrá misa y homenaje a la bandera a cargo de la Guardia Civil. Pero la programación no se detiene ahí. Durante el resto de octubre y noviembre se sucederán actividades que demuestran la vitalidad de esta feria prolongada: La exposición Zangamanga XV (16 de octubre); la Milla Urbana y Alhama Trail, para corredores de toda la Región, el 17 de octubre; teatro y artes escénicas, con obras como Palomo Cojo o Martirio Alba en el Teatro Cine Velasco (18 de octubre); el Zebadero 6.0, encuentro musical alternativo con ocho bandas nacionales (25 de octubre); pruebas deportivas como el torneo de tenis ‘Memorial Pepe Calero’ (25 y 26 de octubre), la Survival-O nocturna (31 de octubre) o el campeonato de judo de la Feria (1 de noviembre). Y en noviembre, la Copa de España de Lucha de Brazos y la Travesía Nocturna de Montaña, que pondrán el broche final a dos meses de actividad ininterrumpida.