La electrificación de la vía entre Lorca y Almería sale a licitación por 56 millones

La electrificación de la vía entre Lorca y Almería costará 56 millones de euros. Así lo informaban fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la autorización en Consejo de Ministros al citado ente para licitar, por la cantidad mencionada, la electrificación del tramo Lorca-Almería de la línea de alta velocidad Murcia-Almería; unos trabajos que incluyen la instalación y mantenimiento de la catenaria y sus sistemas asociados en 140 kilómetros.

Los trabajos, que se realizarán dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Almendricos, en la Región de Murcia; y en los municipios almerienses de Pulpí, Vera, Almanzora, Níjar, El Puche y Almería, servirán –además de para instalar la catenaria– para aportar las alimentaciones a los edificios técnicos e instalaciones asociadas desde la línea aérea de contacto. Asimismo, se realizarán las conexiones a los sistemas de alimentación a la tracción, tanto las subestaciones como los centros de autotransformación.

También forman parte de este contrato el desarrollo de las pruebas y puesta en servicio y la ejecución del premantenimiento necesario, además de contemplarse, una vez finalizada la instalación y puesta en servicio de la catenaria, un período de 24 meses durante los que la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos.

Otras actuaciones

A este respecto, fuentes ministeriales recordaban que se trabaja en distintos ámbitos y fases del AVE Murcia-Almería, puesto que también construye por 14 millones la subestación eléctrica de Totana (Murcia), y ha adjudicado el montaje de la vía en el tramo entre Murcia y Lorca por 38 millones. En paralelo, el Gobierno avanza en la construcción de su plataforma, finalizada en subtramo Nonduermas-Sangonera de Murcia, y mientras ha alcanzado un alto grado de ejecución en otros tramos. La actuación aprobada para licitarse este martes podrá ser cofinanciada con fondos europeos.