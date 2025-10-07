La Biblioteca de Caravaca inicia el curso con una oferta renovada de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su concejalía de Cultura, estrena nueva programación para la Biblioteca Municipal integrada por una gran variedad de actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención al fomento de la lectura y la creatividad entre la infancia y la juventud.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, acompañado del responsable técnico municipal del área, Juan Aznar, ha dado a conocer las propuestas previstas para el último trimestre del año, destacando “la consolidación de la programación trabajada estos últimos años que ha convertido a la Biblioteca Municipal en un referente de dinamización cultural en el municipio”. “Seguimos apostando por una biblioteca viva, que combine el acceso al conocimiento con actividades participativas que acerquen la literatura, el cine y el teatro a nuestros vecinos de todas las edades”, ha señalado. El edil ha añadido que “queremos que la biblioteca no solo sea un lugar donde se guardan libros, sino un espacio activo que fomente la imaginación, el pensamiento crítico y el diálogo entre generaciones”.

Programa de actividades

Presentación de la programación de la Biblioteca de Caravaca / Enrique Soler

El programa de actividades da continuidad a algunas de las iniciativas más valoradas del pasado curso, como el Taller de Ilustración de Cuentos, pensado para niños y niñas que disfrutan dibujando y creando historias, que tendrá una nueva edición el próximo 21 de noviembre. También regresan las visitas teatralizadas a la biblioteca, en las que personajes de cuento guían a los más pequeños por el espacio, descubriendo de forma lúdica el valor del mundo literario; la próxima cita será el viernes 17 de octubre. Por su parte, los ‘Cuentacuentos en Familia’ comenzarán el 14 de octubre y se celebrarán cada quince días en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con puestas en escena llenas de imaginación.

Las actividades continuas de la Biblioteca también se mantienen. En el ámbito lector, los tres clubes de lectura seguirán desarrollándose durante el trimestre: el Club ‘La Candela’, que se reúne los martes a las 18:00 horas; el Club ‘Ágora’, que lo hace los lunes a las 19:00 horas; y el club infantil-juvenil ‘El Palacio de los Libros’, con sesiones los miércoles a las 18:00 horas. A estos se suma el Club de Cine, que continuará con su calendario de proyecciones quincenales para aficionados al séptimo arte. Además, las visitas escolares a la biblioteca se retoman con un nuevo formato más interactivo, adaptado a las distintas etapas educativas.

'Día Internacional de las Bibliotecas'

Uno de los actos centrales del trimestre será la celebración del ‘Día Internacional de las Bibliotecas’, el próximo 24 de octubre. Para conmemorarlo, la Biblioteca Municipal acogerá un encuentro literario con el reconocido escritor y periodista Sergio del Molino, autor de obras como “La España vacía”, “La hora violeta” o “Los Alemanes”, con la que recientemente ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de Novela.

Cartel / La Opinión

Otra de las apuestas culturales que se consolidan este trimestre son los ‘viernes Literarios’, encuentros en los que autores presentarán sus libros ante el público en la Biblioteca Municipal. Esta iniciativa pretende crear un vínculo directo entre los escritores y los lectores, así como dar visibilidad a autores emergentes y consolidados. La programación específica de estos encuentros se anunciará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y las redes sociales de la Biblioteca.

La concejalía de Cultura mantiene así su compromiso con la promoción de la lectura, la escritura y el pensamiento crítico como herramientas clave para el desarrollo cultural y personal de la ciudadanía. Los objetivos de esta programación pasan por fomentar el hábito lector desde edades tempranas, despertar la creatividad, enriquecer la oferta cultural local, acercar la biblioteca a nuevos públicos y conmemorar fechas clave del calendario literario con propuestas atractivas y participativas.

Algunas de las actividades programadas requerirán inscripción previa, que podrá realizarse directamente en la Biblioteca Municipal. Para más información, los interesados pueden consultar el cartel anunciador o contactar a través del teléfono 968 70 56 82 o del correo electrónico biblioteca@caravacadelacruz.es.