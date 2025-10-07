Casco Histórico
Ocho solares del Casco Histórico de Lorca obtienen ayudas para los estudios arqueológicos
Más de una veintena de propietarios presentaron la solicitud para recibir subvenciones procedentes de fondos autonómicos
La primera tanda de ayudas para la ejecución de estudios geotécnicos y arqueológicos en el Casco Histórico de Lorca llegará a ocho propietarios de un total de 22 solicitudes. La concejal de Urbanismo, María Hernández, lo anunciaba junto al presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, y la vicepresidenta de la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción, Alicia Lidón, al tiempo que celebraba el "indiscutible del interés de los propietarios por llevar a cabo nuevas rehabilitaciones y edificaciones de viviendas".
Puestas en marcha gracias a una partida de 150.000 euros provenientes de la Comunidad Autónoma, de los 8 proyectos subvencionados, 4 corresponden a entidades mercantiles, 3 a personas físicas y uno a la empresa pública municipal del suelo, SUVILOR SA. "Los solares en los que se actuará se localizan en calles de alto valor histórico y urbanístico para la ciudad, lo que asegura que las intervenciones tendrán un impacto positivo en áreas de especial relevancia patrimonial", concretaba la edil, que recordaba los criterios seguid por la comisión calificadora: ubicación prioritaria, Proyecto de Edificación y Orden de solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de todos los documentos exigidos; culminando el proceso de selección dentro del plazo legal establecido de seis meses.
La primera de muchas
Por su parte el líder de la patronal lorquina, Juan Jódar, consideraba "imprescindible" una segunda línea de financiación de este tipo, significando que "ya estamos trabajando con la consejería de fomento para habilitarla lo antes posible". En este sentido, María Hernández hacía hincapié en que esta dotación se suma a los más de 1,6 millones euros en ayudas europeas concedidas a la Comunidad Autónoma y transferidas al consistorio lorquino, con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda y la eficiencia energética del parque inmobiliario de la ciudad.
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos