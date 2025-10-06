Blancos y azules se vuelcan con los ‘Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua'

Lorca volverá a respirar Semana Santa este mes de octubre. Y lo hará con motivo de la cuarta edición de los ‘Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua’, que cada año organiza la Red Europea homónima con el objetivo de mostrar el patrimonio y la cultura cofrade fuera de sus fechas de celebración.

Para ello, durante las próximas semanas se llevará a cabo un amplio programa de actividades encaminado, como destacaba el edil responsable Cultura, Santiago Parra, a "demostrar que Lorca es referente europeo en estas celebraciones". Así, el calendario previsto incluye propuestas para todas las edades y públicos, incluyendo jornadas de puertas abiertas gratuitas para visitantes de las ciudades integradas en la Red Europea tanto al Museo Azul de la Semana Santa (MASS) como al Museo de Bordados del Paso Blanco (muBBla).

Museo Azul de la Semana Santa. / L.O.

Asimismo, los días 18 y 25 de octubre se llevará a cabo la visita guiada 'Museos y Monumentos de la Semana Santa de Lorca', que permitirá recorrer a pie el monumento al procesionista, el monumento al pueblo hebreo y el relieve de la cuadriga, con acceso incluido a los citados museos.

Por otro lado, el día 12 de octubre de 11:00 h a 14:00 h, los visitantes del MASS recibirán además un libro de regalo, mientras que los más pequeños, de 6 a 10 años, podrán disfrutar de una visita-taller los días 11 y 25 de octubre, en la que conocerán la historia y los bordados de la Semana Santa de una manera didáctica y divertida. Por su parte, en el Museo de Bordados del Paso Blanco, que permitirá a los asistentes vivir de forma sensorial el esplendor de los desfiles. Tendrá lugar los días 9, 16 y 23 de octubre a partir de las 17:30 h.

Museo de Bordados del Paso Blanco. / L.O.

Actividades complementarias

Junto a estas actividades, destacan dos exposiciones de gran interés: la muestra temporal sobre la creación artística en el MASS, del 11 de septiembre al 8 de diciembre, y la exposición extraordinaria ‘Felices, un siglo de bordado en el Paso Blanco’, abierta hasta el 9 de noviembre. Finalmente, durante todo el mes, el Centro de Visitantes proyectará el vídeo promocional de la Semana Santa de la ciudad, con entrada gratuita, de 10:00 h a 14:00 h.

Además, fuera de las fronteras del municipio también se hablará de la Semana Santa lorquina, pues el concejal de Turismo y Cultura, Santiago Parra, participará en el III Congreso Europeo de Semana Santa y Pascua, que se celebrará próximamente en las ciudades portuguesas de Ovar y Santa María da Feira. Bajo el título ‘Identidades Vivas’, este encuentro internacional reunirá a especialistas y representantes de diferentes países para reflexionar y compartir nociones sobre el valor de la autenticidad, los retos de la patrimonialización y el desarrollo turístico de las celebraciones.