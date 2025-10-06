Urbanismo incorpora otros 10 solares del Casco Histórico de Lorca a la lista de expropiables

Proyecto básico de edificación que demuestre la voluntad de construir o expropiación. Esta es la fórmula que desde hace dos años está aplicando el Ayuntamiento de Lorca para lidiar con los propietarios de solares ubicados en el Casco Histórico, y que ahora llega a una decena de terrenos en el eje conformado por las calles Puente de la Alberca y Santo Domingo.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, era el encargado de anunciar estas incorporaciones a la 'lista de expropiables' que, con el paso de los meses, no ha dejado de crecer a la vez que movilizaba la reconstrucción de la zona. "Estamos decididos a impedir que el casco antiguo siga deteriorándose o sufriendo abandono, y vamos a aplicar todos los mecanismos, medidas e instrumentos previstos en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) para cumplir este compromiso", precisaba el regidor.

Fulgencio Gil daba cuenta de los solares junto a la edil de Urbanismo, María Hernández. / L.O.

"Buscamos poner en valor el Casco Histórico de Lorca, fomentando su revitalización urbanística, histórica, social, económica y medioambiental. Esta última medida es claro ejemplo de ello, un paso decisivo para dotar de vida a esta zona tan emblemática" aportaba el regidor, que aprovechaba para anunciar que, próximamente, se iniciará el mismo proceso en 7 solares del eje Lope Gisbert-Nogalte, para hacer un total de 17 terrenos movilizados tras la pausa veraniega.

"Sabemos que no es un proceso fácil para muchos propietarios, pero estamos aquí para ayudarles y asistirles en todos los trámites que se tengan que llevar a cabo", sumaba Gil Jódar, que recordaba la plena disposición de la Concejalía de Urbanismo, a través del Servicio de Planeamiento y Gestión ubicado en el Complejo de La Merced para aportar asesoramiento técnico y administrativo, además de información sobre las ayudas disponibles.

Detalle de los solares incorporados a la lista. / L.O.

Al respecto de las características de los solares incorporados a los planes de Urbanismo, en la mayoría de ellos destaca la gran cantidad de metros cuadrados de los que disponen. Tal es el caso del ubicado en la calle Santo Domingo, junto a la capilla del Rosario –que habitualmente ha de ser revisado para eliminar elementos en riesgo de desprenderse de la facha apeada que alberga–, del ubicado en la plaza Juan Moreno o en la esquina de calle de Los Tintes y Puertas de San Ginés, cuya fachada 'apeada' podrá ser demolida tras la última resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Un total de 42

En cuanto al plan ‘Resurgir de la vieja ciudad’, cabe recordar que establece tres áreas prioritarias de actuación que engloban la zona A, con el eje de la calle Álamo y adyacentes; la zona B, con el eje de la calle Cava y adyacentes; y la zona C, del eje de las calles Selgas, Fernando el Santo y Alfonso X el Sabio. En estas zonas, la aplicación de este plan de choque suponía la movilización de 10 terrenos, mientras que en la calle Cava se aplicaba en 7 y en Selgas, a 8. Unas cifras que, con la incorporación de los nuevos ejes, arrojan un total de 42 solares puestos en marcha que permitirían, según los cálculos municipales, la construcción de más de 200 viviendas en el casco histórico.

Además, la próxima aprobación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico, pendiente desde 2015, supondrá un revulsivo adicional para el casco antiguo, puesto que también incorporará una cartografía actualizada de la zona, una herramienta que permitirá a Urbanismo concretar las características geotécnicas y arqueológicas del suelo del recinto histórico.