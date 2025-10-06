Penúltima semana de los JDG de Lorca con un programa repleto de actividad

La penúltima semana de los 46.º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) trae consigo un ‘plato fuerte’ muy esperado por los aficionados a las ‘olimpiadas lorquinas’: la Travesía Nocturna de Montaña. La prueba de orientación en la naturaleza se desarrollará los días 11 y 12 de octubre en un lugar del término municipal que no se desvelará hasta horas antes del inicio de la actividad para que ninguno de los equipos inscritos parta con ventaja. Hasta el próximo jueves 9 de octubre, salvo que se agoten las plazas disponibles antes de esa fecha, permanece abierta la inscripción para participar en alguna de las tres modalidades de travesía: larga (18-22 kilómetros), corta (12-15 km) y familiar (5-7 km). La reunión técnica previa con los equipos inscritos tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 20:30 horas en el salón de actos de Ifelor, donde se dará a conocer el lugar del campamento base, hora de salida de cada equipo, normativa técnica, material obligatorio que hay que llevar (como linterna y pilas de repuesto) y diferentes consejos de participación (como el uso de la brújula, ropa de abrigo…).

Pero antes de que llegue el momento de dar la salida a los equipos, los JDG traen otras actividades previas con una novedad importante. La Guardia Civil de Lorca se ha sumado al calendario con dos eventos deportivos organizados con motivo de su festividad patronal, la Virgen del Pilar. Mañana martes será la primera cita con el torneo de pádel, que se disputará en el Club Deportivo Los Álamos a partir de las 09:30 horas; el día 10 de octubre se celebrará un torneo de fútbol 7, en la misma instalación deportiva, a partir de las 10.30 horas.

Exhibición de kárate en los JDG de 2024. / Deportes Lorca

El ecuador de la semana, el miércoles 8 de octubre, tendrá como principales destinatarios de la oferta deportiva a los menores con la sesión de ‘Atletismo en la calle’ en la pista ‘Úrsula Ruiz’ a partir de las 18:00 horas; y el triangular de fútbol sala en categoría prebenjamín previsto en el pabellón de San José, también a las seis de la tarde. El sábado 11 de octubre, además del inicio de la Travesía, tendrán lugar dos exhibiciones: una de esgrima a las 10:30 horas en la Alameda de la Constitución; y otra de kárate en el C.D. Felipe VI a partir de las 16:00 horas. A la misma hora, pero en las piscinas del Complejo Deportivo San Antonio, arrancará el XIV Trofeo Ciudad de Lorca de Natación con la participación de clubes de toda la Región. El domingo 12 de octubre, a partir de las 12:00 horas en Lorca Golf Resort, los JDG acogerán una jornada de la liga regional de tiro con arco en la que se espera la participación de los diferentes clubes regionales.

El calendario completo de actividades, así como su actualización, se puede consultar en la web de la Concejalía de Deportes y en los perfiles oficiales de redes sociales y canal de Telegram.