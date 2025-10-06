La aprobación del PEPRICH será el impulso definitivo a la recuperación del Casco Histórico de Lorca

El Casco Histórico de Lorca ha sido la asignatura pendiente de prácticamente la totalidad de las corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos años. No obstante, en 2015 se intentaba avanzar en la recuperación de la zona antigua con la elaboración del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico (PEPRICH), un documento que aún no ha conseguido aplicarse aunque, tal y como desvela a esta Redacción la edil de Urbanismo, María Hernández, este hecho cambiará en los próximos meses.

"Aunque quedan por superar varios trámites administrativos, el cambio en el grado de protección de las seis fachadas nos deja vía libre para tramitarlo y que sea aprobado en el Pleno a principios de 2026", explica la concejala. Y es que este era, precisamente, el trámite que la semana pasada culminaba en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes: "no tenía sentido aprobarlo antes, puesto que habríamos tenido que modificarlo al aprobarse el cambio en las protecciones", apostilla.

Una de las fachadas 'apeadas' desprotegidas, junto a La Merced. / Daniel Navarro

Asimismo, se incorporará al plan el estudio cartográfico del Casco Antiguo ejecutado durante los últimos meses gracias a una subvención autonómica. "No hay otro casco histórico en la Región que disponga de estas herramientas. Vamos a recuperarlo y vamos a hacerlo bien", señala Hernández Benítez. Al respecto de la cartografía, cabe recordar que se trata de un estudio a escala 1:1000 del ámbito del Suelo Urbano Consolidado del Casco Histórico, aportando una herramienta urbanística actualizada y adaptada a la realidad de la zona, permitiendo además determinar las características geotécnicas y arqueológicas del suelo.

"Al final son trámites que tenemos que cumplir. Lo bueno es que a día de hoy todo el mundo puede construir, pero si hubiéramos aprobado el documento sin estas herramientas habría sido muy vulnerable a recursos, sin llegar a resultar útil para revitalizar la zona", explica. En este sentido, la edil responsable del ramo apunta que en las próximas semanas se mantendrán reuniones con diversas asociaciones de manera que se pueda atender sus demandas e incorporar al PEPRICH "todo lo que sea necesario". "Va a ser un documento mucho más completo, más elaborado y que va a ser realmente operativo. Un documento que realmente consiga facilitar todos los procesos a los propietarios e impulsar la recuperación definitiva del Casco Histórico", termina la concejala.

¿Qué incluye el PEPRICH?

En relación con el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico, cabe recordar que inicialmente contemplaba la rehabilitación de más de 800 viviendas, la puesta en el mercado del alquiler de 200 casas, la rehabilitación de 17 edificios históricos públicos y privados —entre ellos la vieja cárcel o la iglesia de San Juan—, y la construcción de dos hoteles boutique con un total de 130 habitaciones. Además, incluía acciones para “reverdecer” y “renaturalizar” esa parte de la ciudad con jardines.

Iglesia de San Juan en la actualidad. / Daniel Navarro

Así, a pesar de la demora en su aprobación de más de una década, se ha avanzado en diversos puntos. De hecho, la rehabilitación de San Juan dará inicio en breve, y lo mismo se espera que suceda en la antigua cárcel. Además, la próxima finalización del Palacio de Justicia y la modernización de diversas calles con motivo de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, junto a plan de reconstrucción forzosa impulsado por el Ayuntamiento y que llegará a más de un centenar de solares, hacen augurar tiempos mejores para el Casco Histórico de Lorca.