Comienzan las obras de demolición de las antiguas galerías comerciales en La Manga

El Ayuntamiento de San Javier ha iniciado las obras de demolición de las antiguas galerías comerciales situadas junto al hotel Doblemar, en La Manga del Mar Menor, tras ser declaradas en estado de ruina hace cuatro años, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El objetivo de esta actuaciones es recuperar este espacio urbano y mejorar la imagen de una de las zonas más transitadas del litoral.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha recordado que esta intervención se suma a la demolición de la estructura del fallido proyecto del hotel Lagomar, que permaneció abandonada durante más de cuatro décadas.

"Con esta actuación seguimos avanzando en la regeneración de zonas estratégicas de La Manga del Mar Menor y en la mejora del entorno urbano", ha señalado.

La parcela, ubicada en un punto de alta afluencia turística, quedará preparada para albergar un futuro proyecto comercial y de servicios adaptado a las necesidades actuales del área y orientado a dinamizar la economía local.

Luengo ha destacado, además, que el Ayuntamiento "mantiene su compromiso con la revitalización de La Manga del Mar Menor, impulsando actuaciones que recuperan espacios degradados y generan nuevas oportunidades de desarrollo".

Esta intervención forma parte de la estrategia municipal de renovación y ordenación del frente litoral, en coordinación con las distintas administraciones y dentro del marco de mejora continua del espacio urbano.