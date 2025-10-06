La biblioteca infantil de Lorca se convierte en un punto de conciliación

La biblioteca infantil de la Alberca incorporará un punto de conciliación hasta el próximo 18 de diciembre con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias lorquinas. Puesto en marcha a través de las Concejalías de Mujer y Educación, este servicio permitirá equilibrar obligaciones laborales y escolares con el cuidado de los hijos más allá de las fechas habituales de verano y navidad, cuando se ponen en marcha diversas iniciativas de este tipo en el municipio.

En concreto, el servicio –que cuenta con 30 plazas para menores con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años– funcionará hasta el 18 de diciembre de este año, en la Biblioteca Infantil ubicada en Puente Alberca n.º 8, con un horario de 10:00 a 14:00 h los sábados y de 17:00 a 20:30 h de lunes a viernes.

Parte del personal de la biblioteca junto a las ediles de Mujer y Educación. / L.O.

"Este ‘Punto de Conciliación’ es una herramienta fundamental para seguir avanzando en la igualdad real. Queremos que las familias sepan que cuentan con un recurso seguro y accesible que les permite conciliar su vida personal, familiar y laboral sin renunciar al bienestar de sus hijos", aportaba la edil responsable de Mujer, María de las Huertas García.

Al respecto del proceso de admisión, cabe señalar que se realizará por orden de llegada en la propia biblioteca y las familias podrán hacer uso del recurso de forma continuada o puntual, en función de sus necesidades. Para formalizar la inscripción será necesario aportar los DNIs de progenitores y menores o, en caso de no disponer de DNI, libro de familia o certificado de nacimiento.