Música, color y alegría en las fiestas de Torre Pacheco

Torre Pacheco ha dado comienzo a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se extenderán hasta el domingo 12 de octubre, con un amplio y variado programa para todos los públicos.

Las celebraciones arrancaron el jueves 18 de septiembre con el Acto de Elección de la Reina y su corte de honor, así como con la presentación del cartel oficial de fiestas, realizado por el artista local Pedro Antonio Galindo en técnica de sanguina sobre tabla, con un estilo que recuerda a los primeros catálogos y libros festivos. También se presentó el programa en un abarrotado Salón de Plenos, de la mano del concejal de Festejos, Pedro Baró, acompañado por la nueva Comisión de Fiestas.

Durante estos días, el ambiente festero se ha hecho notar gracias a las reuniones de más de 120 peñas en el recinto, que del 3 al 12 de octubre se convierte en el epicentro de la diversión. La noche del viernes, el chupinazo congregó a más de 125 peñas en el recinto de peñas municipal, el más grande de la Región de Murcia, mientras que el sábado 4 de octubre se celebró en la Plaza del Ayuntamiento el pregón a dos voces, a cargo de los actores locales Agustín Otón y Pedro Ángel Roca, un acto divertido y abierto a todos los públicos.

Desfile de Carrozas

Entre los actos más esperados figuran el desfile de Carrozas de Papelillo y Comparsas, tradición que se remonta a 1886 y que este año contará con 7 carrozas y 10 comparsas, todas ellas decoradas con miles de flores de papel de seda realizadas a mano en un trabajo colectivo que une generaciones. Además, el sábado 27 de septiembre tuvo lugar la presentación del libro ‘Cien años de Carrozas de Flor de Papelillo’, que documenta la historia y evolución de esta seña de identidad pachequera. El gran desfile tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 20:00 h, llenando las calles de color, música y tradición.

Actos religiosos

Los actos religiosos ocupan un lugar destacado en la programación. El martes 7 de octubre, día grande de Torre Pacheco, se celebrará la misa en honor a la Patrona a las 12:00 h y, por la tarde, la solemne procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, acompañada por las damas de la Virgen, los caballeros portapasos, la Unión Musical de Torre Pacheco, la Banda de Ntra. Sra. del Pasico y cientos de vecinos. A ello se suman la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos, así como conciertos religiosos como el Concierto de la Patrona a cargo de la Unión Musical. El 12 de octubre, la Iglesia Parroquial acogerá la misa en honor a la Virgen del Pilar.

Música en directo

El programa festivo también incluye una amplia oferta de música en directo, con conciertos y orquestas en la Plaza del Ayuntamiento y en el recinto de peñas. Destaca el gran espectáculo de la Orquesta Panorama, que ofrecerá en Torre Pacheco su único concierto gratuito en la Región de Murcia la medianoche del viernes 10 de octubre, tras congregar el pasado año a más de 10.000 personas. Además, se podrán disfrutar tributos a Raphael, Nino Bravo y El Último de la Fila, la fiesta Remember y actuaciones de grupos y artistas como Calle del Ritmo, The Tracks, María José Lorente y José Carioca, Serendipity o Maribel Castillo.

No faltarán otros eventos populares y tradicionales, como la Feria de Día en la Plaza del Ayuntamiento, el Festival Folclórico Villa de Torre Pacheco, el Día Huertano con misa huertana a cargo del Grupo de Coros y Danzas ‘Virgen del Rosario’ y el Día Rociero con ruta caballista y romería. A todo ello se suman las originales actividades organizadas por las peñas: el tradicional Tiro de Cuerda, el Campeonato del Mundo de Lanzamiento del Melón, el concurso ‘El 600 a la Carrera’ y, como novedad, los tardeos en las calles, tras el éxito del celebrado el pasado año en la Calle B1.

Asimismo, en la tarde de hoy se celebrará un histórico mano a mano en la plaza de toros con Víctor Acebo, Antonio Aparicio y Roberto Amendáriz.

Estas fiestas, en palabras del concejal Pedro Baró, «atienden con satisfacción a niños, adultos y mayores, y ofrecen una enorme variedad de gustos y talentos». Además, vuelven a ser unas fiestas inclusivas: el lunes 6 de octubre, las atracciones de feria funcionarán sin música ni ruidos para que todos los niños puedan disfrutarlas sin barreras.