Mateo Marti, Cristiano del Año de las Fiestas de Caravaca

El Bando Cristiano de Caravaca de la Cruz, ya tiene otorgado el galardón de Cristiano del Año 2026, que ostentará el componente del grupo Caballeros de Navarra, Mateo Marti. Así lo aprobó la asamblea de grupos, que compone el bando festero.

Así lo aprobó la asamblea de grupos, que compone el bando festero

Toda una vida siendo Navarro

Mateo Marti, nombrado Cristiano del Año para las Fiestas de Caravaca del 2026 / Enrique Soler

Marti es componente de Caballos de Navarra, desde hace 50 años, comenzó su andadura festera en los Arqueros, y a partir de los siete años se integró al grupo cristiano, viviendo buena parte de la historia del señero grupo del Bando Cristiano. “El mejor reconocimiento es ver a tú gente disfrutando”, destacó el galardonado tras conocer la noticia, en este sentido destacó que “prefiero que salga todo bien y ver la cara de mi gente”. Sobre el grupo puso de manifiesto que “estamos pasando por el mejor momento de la historia de Navarra”.

A partir de los siete años se integró al grupo cristiano, viviendo buena parte de la historia del señero grupo del Bando Cristiano

Por su parte, el presidente del Bando Cristiano, Antonio Torrecilla, subrayó que “se trata de una persona que siempre ha estado trabajando en pro de su grupo y también del Bando Cristiano, como fue el caso en la organización del desfile del día 4 de mayo en 2024.

Desde su grupo, han destacado que “distingue una trayectoria festera ejemplar”.

Compañeros, familiares y amigos se trasladaron hasta la sede de Los Navarros para dar la noticia al homenajeado / Enrique Soler

Tras la asamblea del bando, responsables festeros, familiares y amigos se trasladaron hasta la sede del grupo cristiano para dar la noticia al homenajeado, que fue toda una sorpresa para él.

Con los nombramientos de Caballista y Cristiano del Año, en las próximas semanas se irán conociendo quién ostentará el cargo de Moro, Festero y Cofrade del Año para 2026. Todas las distinciones se entregarán en la próxima Gala Festero, coincidiendo con la presentación del cartel anunciador de la Semana Grande de Caravaca en honor a la Vera Cruz, que se celebran del 1 al 5 de mayo.