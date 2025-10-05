El deporte lorquino corrobora su vertiente solidaria en una nueva edición de la carrera popular ‘Run for Parkinson’s’

Con un ambiente de solidaridad, ilusión y esfuerzo, se ha celebrado esta mañana en Lorca una nueva edición de la carrera popular Run for Parkinson’s, incluida tanto en el calendario de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) como en el Circuito Local de Carreras Populares, siendo además la última de las citas y obligatoria para la clasificación final. La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con la Policía Nacional a través de Ruta Solidaria 091 y de la Asociación Lorquina de Enfermos de Parkinson (ASLEP), ha contado con la participación de cerca de 600 personas entre todas las categorías, incluyendo a los más pequeños, los Petates, que se han llevado los aplausos más efusivos del numeroso público congregado, además de una medalla conmemorativa.

Los primeros corredores que han tomado la salida han sido los inscritos en la prueba absoluta de 5.250 metros que ha transcurrido por las calles del centro urbano de Lorca. A las diez de la mañana se ha dado la salida desde la Plaza de la Policía Nacional para continuar por Alameda de Cervantes, Óvalo de Santa Paula, Avenida Juan Carlos I, Puente Viejo y regreso por Avenida Europa y Ronda Central antes de cruzar la meta. En la modalidad absoluta los primeros clasificados en categoría masculina y femenina han sido el lorquino Mario Molina (C.A. Puertas Lorca), con un tiempo de 16 minutos y 45 segundos; y la joven aguileña de 17 años, Fátima Hernández (UCAM Cartagena) que ha sorprendido a todos por completar el recorrido con un tiempo de 18 minutos y 19 segundos, por lo que ha corrido a un ritmo de 3 minutos y 29 segundos el kilómetro. Su compañero de club, Moisés Martínez (UCAM Cartagena), también ha dado la sorpresa al proclamarse segundo en meta a sus quince años. La segunda chica en cruzar el arco final ha sido Soledad Carrasco (Equipo Topa). El bronce ha sido para el atleta local Julio Alberto Ponce (C.A. Puertas Lorca) y para la boxeadora profesional lumbrerense, Mari Carmen Romero. En las categorías inclusivas, los vencedores han sido Jaime García, en silla de ruedas autopropulsada, y Edison Naula en discapacidad psíquica.

Momento de la carrera celebrada en Lorca. / Deportes Lorca

Las pruebas de menores, con distancias desde los 60 metros de los Petates hasta los 1.250 metros de la categoría Alevín e Infantil, se han desarrollado a una y dos vueltas en un circuito circular con salida y meta junto a la Plaza de la Policía Nacional y discurriendo por parte del Camino Marín, Camino Actor Antonio Tudela y Camino Actor Ramón Meca. En la categoría Infantil, los vencedores han sido Pedro García (La Sima Trail) y Sofía Duarte (C. D. Dalosport). En categoría Alevín, se han impuesto en meta Daniel Franco (Club Triatlón Lorca) y Paula Pallarés (Diego Team); mientras que en categoría Benjamín lo han hecho Isaac Perez (A.D.Eliocroca) y Zoe Llamas. Por último, en categoría Prebenjamín, los más rápidos han sido Laura Fernández (A.D. Eliocroca) y Ramón Segura.

Con la entrega de premios en las diferentes categorías y en la prueba absoluta, así como el sorteo de dos vales de material deportivo y un jamón, se ha puesto el punto y final al evento deportivo y solidario. Los resultados completos de la prueba se pueden consultar en https://www.alcanzatumeta.es/run-for-parkinsons-lorca-2025/