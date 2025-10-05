El despliegue del contenedor marrón en Lorca culminará con una gran fiesta infantil

El contendor marrón llega para quedarse a Lorca. Y lo hará con la distribución, a partir de este lunes, de 200 nuevos contenedores de este tipo en todo el municipio con el objetivo de consolidar la recogida selectiva de materia orgánica. La implantación, que se inició de forma progresiva en 2021, finaliza con una intensa campaña informativa que se prolongará hasta finales de octubre, cuando se celebre una macrofiesta infantil destinada a dar a conocer este nuevo dispositivo de gestión de residuos.

Concretamente, el evento tendrá lugar el próximo sábado 11 de octubre, cuando la Plaza de Calderón acogerá un cuentacuentos, un pasacalles con Tronqui y Ramita (dos árboles mágicos que enseñarán la importancia de reciclar residuos orgánicos), talleres de manualidades y un área de juegos para toda la familia.

El contenedor marrón se utiliza para depositar residuos orgánicos. / L.O.

"Esta acción no es un simple acto lúdico, sino el cierre simbólico de un proceso pedagógico que hemos querido llevar hasta las familias. Queremos que el reciclaje de materia orgánica deje de ser desconocido para convertirse en hábito cotidiano en cada hogar de Lorca", señalaba el edil delegado de Limusa, Juan Miguel Bayonas. En este sentido, cabe destacar que los nuevos contenedores comenzarán a instalarse en las zonas de Avenida Europa, Miguel Ángel, Juan Carlos I, Avenida Portugal, El Carmen y San José, y en pedanías como Tiata, Campillo, Purias, Tercia y La Hoya.

Punto informativo

Para contribuir a la incorporación del contenedor marrón a los hábitos cotidianos, se dispondrá un punto de información en Las Columnas hasta el 31 de octubre en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:30 horas. "Queremos que nadie se quede sin información clara: depositar en el contenedor marrón será sencillo si contamos con los medios adecuados y el acompañamiento necesario", aportaba Bayonas López, que terminaba señalando: "separar bien la materia orgánica no solo es una obligación; es una oportunidad para cuidar nuestro entorno, reducir emisiones y generar recursos útiles. Con la implicación de todos haremos que Lorca sea un referente de gestión responsable de residuos".