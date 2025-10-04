La Unión celebra sus fiestas: tradición, música y gastronomía

La Unión ya vibra a ritmo de fiesta. Desde la mañana del viernes 3 de octubre, el municipio ha comenzado a celebrar sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, un acontecimiento que cada año combina el fervor religioso con la música, la gastronomía y el ingenio popular de sus peñas. Hasta el 12 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa que rebosa actividades para todas las edades y gustos, confirmando a La Unión como uno de los epicentros festivos más vibrantes de la comarca.

El inicio de las fiestas estuvo marcado por la ofrenda floral de los escolares, que llenaron la mañana de color y de voces infantiles. Decenas de ramos llegaron a los pies de la Virgen del Rosario en un acto que simboliza la transmisión generacional de la devoción.

La tarde del viernes fue un crescendo de emociones: primero se inauguraron las atracciones feriales frente a la estación de FEVE, seguidas por el encendido de la iluminación especial de la Calle Mayor. En la Casa del Piñón se abrió la exposición ‘Un paseo por nuestras fiestas’, un repaso fotográfico y documental a la evolución de estas celebraciones a lo largo de las décadas.

Pero el instante clave llegó al caer la noche: la Peña El Carburo lanzó el gran chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Tras el estruendo de cohetes, la Reina y su Corte de Honor desfilaron junto a la Corporación Municipal y la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de los Dolores hasta el recinto ferial, donde tuvo lugar el pregón por parte de Paco Paredes Rubio.

La noche concluyó con el primer gran espectáculo musical: el ‘La Unión Reggaeton Fest’, donde brilló la artista local Meri Estrada, que hizo bailar a los asistentes.

Lo que está por venir

Con el arranque ya celebrado, La Unión afronta este primer fin de semana con una agenda cargada. Hoy sábado, las calles se llenarán de juegos, concursos y degustaciones organizados por las peñas, auténtico corazón de la fiesta. Habrá desde un concurso de picante hasta la popular ‘Caldereta Rock’, pasando por postres caseros y torneos deportivos.

El plato fuerte será la Gran Cabalgata de Disfraces, que recorrerá la Calle Mayor con comparsas llegadas incluso desde otros municipios de la comarca. Se habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida, reflejo de la vocación inclusiva de estas fiestas. La noche culminará con el ‘Remember Fest’, un viaje musical a los años 90 y 2000 con artistas como Just Luis o Sensity World, seguido de la animada Fiesta del Mojito organizada por la Peña El Carburo.

Mañana domingo el protagonismo será para la solidaridad. A las 12.00 horas está prevista la Marcha contra el cáncer, que recorrerá las principales calles con un mar de camisetas verdes en apoyo a la AECC. La gastronomía pondrá su sello con una paella gigante patrocinada por empresas locales, y con la ‘Caña Solidaria’, cuyos fondos también irán destinados a la lucha contra el cáncer.

Durante la tarde, la Federación de Peñas ‘El Palenque’ repartirá pañueletas festeras y animará el ambiente con una charanga, mientras los más pequeños participarán en la actividad Busca el color. No faltarán sorteos solidarios y juegos populares, en una jornada que refleja la cara más comunitaria de las fiestas.

El lunes será el Día Infantil, con juegos, concursos de disfraces y un espectáculo pensado para los más pequeños, además de una feria ‘sin ruido’ para niños con TEA, TDAH y personas sensibles a la estimulación sonora. Una muestra clara de que las fiestas también avanzan en materia de accesibilidad.

Día de la Patrona

El martes 7 de octubre se vivirá el Día Grande en honor a la Virgen del Rosario. Tras el desfile matutino de la Reina y su Corte de Honor, la iglesia acogerá la Solemne Eucaristía presidida por el rector del Seminario Redemptoris Mater de Murcia, D. Galo Leonel Coronell Hernández. Por la tarde, llegará la esperada procesión de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de La Unión, acompañada por bandas de música y por decenas de mujeres luciendo mantilla. Es el momento de mayor fervor y emoción para muchos vecinos.

La semana continuará con el Día del Mayor, la Noche del Humor y la tradicional Carrera de Cintas en Moto y Bicicleta, que cada año atrae a curiosos y amantes del motor. El sábado 11 será otra jornada grande con el desfile de carrozas y el concierto de Azúcar Moreno, mientras que el domingo 12, Día de la Fiesta Nacional, pondrá el broche con misa, homenaje a la Guardia Civil, concurso de paellas y un castillo de fuegos artificiales.