13 detenidos en Lorca por robo con agresión en los últimos cuatro meses

El pasado 16 de junio el Cuerpo Nacional de Policía informaba de la detención de seis varones de origen magrebí por estrangular a viandantes en diferentes zonas de Lorca para robarles. Desde entonces, el goteo de arrestos por delitos similares no ha cesado en la Ciudad del Sol, elevándose por encima de la docena con la última operación efectuada por la Policía Local.

Así, el responsable municipal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, informaba de la detención en los últimos días de tres varones, también de origen extranjero, como presuntos autores de dos robos con violencia cometidos en el municipio por parte de la Unidad GISC. "La labor de nuestros agentes está siendo fundamental para garantizar la seguridad ciudadana. Su rápida respuesta permitía detener a los presuntos autores en un corto espacio de tiempo, devolviendo la tranquilidad a los vecinos y evitando que pudieran reincidir", significaba el concejal.

Agente de Policía Local patrullando las calles de la ciudad. / Ayto. de Lorca

"Desde el Ayuntamiento no vamos a permitir este tipo de conductas violentas. Estos hechos demuestran que contamos con una Policía Local preparada, eficaz y cercana, que responde con rapidez y contundencia ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestros vecinos", aportaba Bayonas López, que aludía al refuerzo de la coordinación entre las distintas unidades de seguridad y la incorporación de diversos medios técnicos como elementos fundamentales a la hora de aumentar la eficacia del cuerpo municipal de policía.

Al respecto de los detenidos, y al igual que se ha anunciado tras las últimas detenciones de presuntos delincuentes de origen extranjero, el Ayuntamiento se personará en la causa judicial con el objeto de exigir la expulsión de los detenidos del país. "Exigiremos firmemente que quienes cometen estos delitos respondan ante la justicia y reciban un castigo ejemplar", apostillaba.

En pleno centro

En cuanto a los delitos, el comisario Jefe de la Policía Local de Lorca, Agustín Fernández, informaba que el primero de los hechos tenía lugar en la noche del martes, "sobre las 21:40 horas, cuando una mujer fue abordada en la zona de las Alamedas por dos individuos que la agredieron y le sustrajeron el bolso". Tras el suceso, varias patrullas establecían un dispositivo de búsqueda, localizando a dos varones que coincidían plenamente con la descripción facilitada por la víctima en la calle Mayor del barrio de San Cristóbal. Una vez identificados, eran puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para su custodia y posterior traslado ante la Autoridad Judicial, por un supuesto delito de robo con violencia.

Vehículos de Policía Local en la Plaza de España, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Por lo que respecta a la segunda operación, se desarrollaba en la noche del jueves al viernes, cuando a la 01:40 horas se recibió aviso en sala central de que una mujer pedía auxilio en la Avenida Juan Carlos I, tras ser víctima de un robo. En este caso, un testigo aportaba la descripción de un varón con chaqueta roja, que era localizado a escasos metros del lugar del delito tras intentar huir. "El detenido, de nacionalidad marroquí, era igualmente puesto a disposición judicial por un delito de robo con violencia", concluía Fernández.

Más agentes

Estas nuevas detenciones llegan escasos días después de que el jefe de la comisaría de Policía Nacional, Pedro Montiel, en el transcurso de la celebración por la festividad del patrón del cuerpo, reclamara más efectivos precisamente para luchar contra los robos con violencia, unos delitos que generan "gran alarma social" y que, a pesar del mantenimiento de los índices de criminalidad en el municipio, han crecido en los últimos meses. Concretamente, según los datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se registraban 69 hurtos de este tipo. "Con 15 o 20 policías más podríamos asumir esa pequeña carencia que tenemos", señalaba.

Dispositivo de control en el centro de la ciudad dispuesto por Policía Local. / Ayto. de Lorca

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento se encuentra en proceso de aumentar los medios humanos de Policía Local, habiendo incorporado 10 agentes en los últimos meses, a los que se espera se sumen 5 más en una nueva convocatoria que se pondrá en marcha próximamente.