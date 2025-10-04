200 afectados por los mapas de riesgo de inundación de Lorca se darán cita el martes en Ifelor

El Ayuntamiento de Lorca ha organizado, para el próximo martes, 7 de octubre, en Ifelor, una reunión informativa con vecinos y asociaciones afectados por el incremento en más del 50% de las zonas de flujo preferente del municipio. Esta modificación, que incluye una descripción de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación del Segura, se trata de la cuarta que publica la Confederación Hidrográfica del Segura en los últimos meses, también contempla la ampliación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) que conforman la cartografía.

"La decisión de organizar esta puesta en común llega tras las innumerables llamadas de los vecinos sobre si su terreno está afectado por el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables, para averiguar en qué medida les perjudica o saber cómo deben de proceder ante la administración, entre otras cuestiones, aunque la tónica general de todos ellos es la indignación", explicaba a este respecto el edil responsable de Pedanías, Ángel Meca.

Ángel Meca, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Durante el encuentro, que tendrá lugar en Ifelor a partir de las 20 horas, se tratará en profundidad el asunto, dando la oportunidad a los afectados para que las futuras alegaciones que se presenten por parte del Ayuntamiento reflejen sus reclamaciones, sumando a las de carácter técnico, las de ámbito patrimonial y social. En este sentido, el edil explicaba que la última expansión de las zonas inundables "no sólo no aumenta la seguridad de manera específica (dejando islas en pleno flujo) o corrige las incoherencias de los mapas anteriores, sino que destruye los derechos de propiedad, reduciendo el valor de los terrenos y generando un perjuicio económico y social grave para los vecinos".

Diversas pedanías

En cuanto a las zonas más afectadas, Meca Ruzafa señalaba las diputaciones de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias o Cazalla. "Allí vemos grandes afecciones sin justificación" sumaba el edil, que aludía a unos 200 vecinos afectados. "La cuestión es que se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación; es decir, una actualización carente de coherencia, profesionalidad y rigor técnico, y que llega sin contestar a alegaciones anteriores", apostillaba el responsable municipal de pedanías, que terminaba reclamando –una vez más– la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundación en Lorca.